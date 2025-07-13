Для тебе Психологія

“Не вивожу, кожен обстріл і новини переживаю все важче. Що робити?”

Вікторія Мельник, журналістка сайту 13 Липня 2025, 12:00
вплив війни на психіку
Фото Unsplash

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