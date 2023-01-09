Новорічний невроз по-українськи: що це таке та чи варто примушувати себе радіти святам

У дитинстві за переглядом мультфільму про Грінча, мабуть, багато хто не розумів цього персонажа та вважав його негативним героєм.

Однак цьогоріч мільйони українців також не відчули “магічного” новорічного настрою через пережиті події під час повномасштабної війни та особисті трагедії.

Прикрашені вітрини магазинів, яскрава реклама, різдвяні фільми та питання друзів про подарунки все одно тиснуть на людей, які, можливо, й не хочуть нічого святкувати. Чи нормально бути в такому стані?

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Психологиня Богдана Валігура розповіла, що таке святковий невроз та чи варто примушувати себе святкувати попри все.

Що таке святковий невроз

Є такий вираз “після свят потрібен ще відпочинок”. І не дарма. Адже багато людей неправильно розуміють саме поняття свята.

Хтось, наприклад, намагається відтворити ідеальну новорічну атмосферу, яку бачив(-ла) у романтичних комедіях. Хтось вважає, що свято без пишного застілля — це не свято. А хтось панічно хоче закінчити генеральне прибирання до бою курантів, щоб не нести “сміття” у новий рік.

Однак тут варто проаналізувати, чи стає це все додатковим джерелом стресу та сварок. Якщо так, то, найімовірніше, таке свято не принесе жодної радості.

Як це змінити? Спробувати святкувати не конкретну дату, а саме життя. Це означає, що загальноприйняті (а часто просто нав’язані) соціумом ритуали святкування можуть не збігатись з твоїми бажаннями. І це нормально!

Адже ніхто у світі не знає краще за тебе, що конкретно для тебе означає святкування життя.

Свято життя не має ставати додатковим стресом! Тому я вас дуже прошу бути чуйними до себе та своїх близьких, та не замінювати культурними конструктами справжній сенс цих свят, — каже психологиня.

Тому не святкувати — нормально. І святкувати — теж нормально. Це право кожного, яке не може забрати навіть війна.

Цього року українці сумніваються, чи доречно приймати та дарувати подарунки під час війни. Психологи пояснили, в чому сенс обміну пакуночками та як позбутись відчуття сорому.

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