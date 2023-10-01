Психологія

Який взагалі сенс мого існування? Розповідаємо про екзистенційну кризу: що це таке, причини виникнення та як подолати цей стан

Діана Просяник, редакторка сайту 01 Жовтня 2023, 14:00
екзистенційна криза
Фото: Pexels

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