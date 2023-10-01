Який взагалі сенс мого існування? Розповідаємо про екзистенційну кризу: що це таке, причини виникнення та як подолати цей стан

Бувають моменти, коли наша свідомість прагне зрозуміти істинну причину нашого існування. Такі думки можуть бути спричинені низкою різних подій та говорити про екзистенційну кризу у нашому житті.

Екзистенційна криза — це стан у житті людини, коли вона починає запитувати себе про сенс та значення свого існування. Ця глибока духовна дилема часто виникає на тлі великих життєвих змін, втрати близької людини або осмислення власної смертності.

І такі моменти викликають у людини потребу знайти відповіді на найбільш фундаментальні питання: хто я? для чого я тут? яке моє місце у Всесвіті?

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У цьому матеріалі ми розберемо такі питання.

Що таке екзистенційна криза. Які прояви цього стану. Які причини виникнення екзистенційної кризи. Як подолати людині цей період у житті.

Що таке екзистенційна криза

Екзистенціальна криза — це стан, коли людина ставить під сумнів своє існування та сенс свого життя. У виданні Psychology Today підкреслюють, що це доволі страшний досвід, оскільки люди в цей період можуть почуватися абсолютно самотніми та загубленими. Однак це також може бути час для великого самопізнання та зростання себе, як особистості.

Експертка з комунікацій та арт-терапевтиня Вікторія Єсауленко каже, що у групі ризику екзистенційної кризи усі. Та все ж, експертка виокремлює кілька груп людей, які у підвищеній зоні ризику. Йдеться про людей, які:

віком близько 40 років;

пережили подію або одразу декілька, що загрожують їхній безпеці.

Також, за словами Єсауленко, криза середнього віку — це та ж сама екзистенційна криза.

Як розпізнати екзистенційну кризу: симптоми

У Міністерстві освіти і науки України розповіли, що з початку повномасштабної війни українці проявили міць та єдність. Але водночас багато хто з нас зіткнувся з ситуаціями, що ставлять під загрозу нашу безпеку.

Як наслідок, такі психологічні переміни можуть змінити наше сприйняття, світовідчуття та самоусвідомлення.

Українці можуть стикнутися з тривогою, відчуттям невпевненості у своєму існуванні. І це є першими кроками до екзистенційної кризи. Та є ще певна низка ознак, за якими можна визначити. Поговорімо про них:

почуття внутрішньої порожнечі та непотрібності;

втома та болі у м’язах тіла;

стан незадоволення та роздратованості;

пригнічений стан;

нервове виснаження;

відсутність мотивації створювати та реалізовувати щось нове;

почуття самотності та марності;

втрата сенсу життя.

Які причини виникнення екзистенційної кризи

Насправді у виданні Psychology Today зазначають, що чимало речей можуть спровокувати екзистенційну кризу: усвідомлення того, що інвестиції не принесли бажаного результату, розрив стосунків, втрата коханої людини, розпад сім’ї, втрата роботи.

Або, як ми вже раніше писали, причиною виникнення екзистенційної кризи може бути подія або навіть не одна, що загрожувала нашій безпеці та життю.

І зараз, під час регулярних обстрілів України з боку Росії, цей пункт є особливо актуальним.

Також цей етап життя може настати у людей, які у юному віці вимушено взяли на себе роль дорослого. Приміром, у догляді за молодшими братами чи сестрами, або ж навіть й за самими батьками. Такі діти втрачають можливість прожити нормальне дитинство.

Як наслідок, вони можуть відчувати, що їхні дитячі роки було втрачено, і це може призвести до екзистенційної кризи.

На жаль, коли діти змушені виконувати роль батьків, вони часто позбавлені можливості досліджувати свої інтереси та розвивати почуття ідентичності. Їм не дають ні практичного, ні емоційного простору, щоб знайти речі, які приносять їм радість і зрозуміти, в чому полягає сенс їхнього життя.

Через тривалий період часу вони можуть пережити духовну кризу, в якій усвідомлюють, що прожили все своє життя відповідно до потреб і очікувань батьків, а не за власним бажанням.

Також у виданні цитують аналітика Джеймса Голліса, який зазначав, що багато людей проводять першу половину життя, намагаючись досягти успіху чи матеріальних благ. Але коли вони досягають певного віку, то розуміють, що ці речі не приносять їм щастя чи відчуття повноти життя. Вони починають шукати сенс свого життя і починають свій шлях до мудрості.

І якщо настає період екзистенційної кризи, частина з нас нарешті втомлюється жити для інших людей і хоче йти туди, куди веде серце. Та за іронією долі, це означає позбутися усього, чого ти досяг за цей період свого життя та повернутися до своїх бажань.

Як подолати екзистенційну кризу

У Міністерстві освіти і науки України дали поради, що допоможуть пережити цей стан та повернутися до звичного життя.

Роби зміни у своєму житті. Приміром, ти можеш почати з малого — зробити перестановку у своїй квартирі. Це уже додасть відчуття новизни у житті. А взагалі, ідеально, якщо ти маєш можливість взяти відпустку та поїхати кудись, аби повністю змінити обстановку.

Фізична активність. Вона допоможе тобі розслабитися. Також це може бути і фізична праця.

Спробуй зайнятися творчістю. Це може бути малювання, література, співи, танці тощо. Такі заняття відволічуть тебе від тривожних думок, що закралися до твоєї голови.

Навчання. Поглиблення знань або ж вивчення нового допоможе зосередитися тобі на корисних речах. Приміром, ти можеш почати вчити нову іноземну мову, отримати водійські права, знайти онлайн-курси з англійської, дизайну чи ІТ та багато різних речей, яким ти хотів(-ла) навчитися, але з різних причин відкладали.

Допомагай тим, хто цього потребує. Допомога іншим приносить відчуття власної важливості, а особливо коли твою допомогу цінують та віддячують.

Комунікуй. Навіть якщо хочеться бути наодинці, важливо підтримувати контакт з рідними та близькими. Також можеш спробувати завести нові знайомства.

Пірни у світ книги. Читання захопливої історії у книзі допоможе тобі відволіктися від зовнішнього світу та побути наодинці з собою.

Навчай та ділися своїми знаннями. Розповідь про те, як тобі вдалося подолати труднощі, може бути корисною для інших. А для тебе це як ще один спосіб, що допоможе покращити твій стан.

Режим дня. Дотримання розпорядку дня та сну допоможе тобі відчувати стабільність. А планування фактично що кожної хвилини твого життя зможе дозволити тобі відчувати контроль над ситуацією.

Звертай увагу на свої звички. Здоровий спосіб життя сприяє покращенню не лише фізичного стану тіла, а й емоційного. Тож слідкуй за своїм харчуванням, поставою, звичками, аби почуватися краще.

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