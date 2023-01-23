З жорстоких егоцентристів у підгузках до турботливих людей: як розвинути емпатію

Усі без винятку народжуються егоцентричними та не емпатичними, схильними до магічного мислення, імпульсивними й одержимими своїми бажаннями.

Словом, ми мало чим відрізняємося від наших предків, адже живемо і слідуємо лише за інстинктами виживання: хто голосніше волає — того мама почує і врятує.

Суспільство та технології у своєму розвитку пішли вперед, а наш мозок на самому початку життя лишається з тим самим набором нейронних зв’язків, які мала печерна людина.

Зараз також дивляться

І тільки з часом та життям у соціумі він еволюціонує та пристосовується до нового часу та нових умов.

На щастя, у такому егоїстичному віці ми безпорадні та дуже миловидні. Тільки до трьох – чотирьох років наш мозок здатний перерости егоцентризм і почати розвивати емпатію.

Лікар та кандидат медичних наук Андрій Беловєшкін розповів, що таке емпатія та як розвинути цю навичку у будь-якому віці.

Емпатія однієї людини — великий вклад в людство

Вміння співпереживати, а не оцінювати. Хотіти щиро зрозуміти іншого, а не навіяти йому щось — це найвища людська здатність, яка лежить в основі цивілізації та культури.

Дитина розвиває тільки найважливіші навички, які необхідні для соціалізації:

розуміння того, що вона не центр світу;

вміння поставити себе на місце іншого й зрозуміти почуття;

визнати право інших бути іншими;

уявляти результати своєї поведінки та реакцію людей на свої дії.

Але емпатія — це здатність не тільки відчути біль іншої людини, але й знизити його. Вона не виникає сама собою, а виховується у сім’ї та суспільстві. Дитина вбирає моделі та норми свого оточення.

В експериментах дитячі психологи використовують ляльок і ставлять питання про те, що, на думку дитини, ляльки бачать або як поводитимуться. Такі тести проводять вже з чотирирічного віку, коли розвивається здатність розуміти чужу свідомість.

Його проходять навіть багато вищих приматів. Але, на жаль, не проходять багато дорослих.

Вони байдуже прогортають фото війни, радіють масовим вбивствам, обурюються і не розуміють, чому не можуть оплатити закордонний сервіс або злітати звичним рейсом, чому їм ніде не раді.

Емпатична тріада: що дає нам відчути справжню турботу

Однак не все розуміння і не вся допомога — це здорова емпатія, яка допомагає людині. Наприклад, допомога або розуміння без співчуття просто неповноцінні або навіть образливі. Без розуміння і співпереживання можна легко нашкодити.

Існує три компоненти здорової емпатії, які разом дають по-справжньому відчути турботу. Називають це емпатичною тріадою, і складається вона з таких елементів:

когнітивна емпатія, де ми розуміємо, що відчуває інша людина; емоційна, де ми співпереживаємо їй і поділяємо дзеркальними нейронами її почуття; емпатична турбота — це наші реальні дії та відповідальність за іншого.

Емпатичність виходить за базовий набір соціальних навичок, тож її слід виховувати в собі та розвивати в будь-якому віці.

Насамперед слід почати з розвитку усвідомленості й рефлексії, бути зрозумілим(-ою), адже це справжній психологічний кисень, щиро зрозуміти іншого — це розділити досвід і бути з людиною.

Також важливо бачити в людях людей, а не інструменти, а перед тим, як сказати щось неприємне, подумати — як би я почувався(-лась) на місці іншої людини?

Усе це можна розвинути завдяки простим нагадуванням собі:

Я проста звичайна людина. Почни з розуміння, що ти — не центр всесвіту, а така ж людина, як і всі інші.

Інша людина — така сама людина, як і ти. Якщо категорично ідентифікуєш себе з якоюсь групою, то це призводить до того, що “чужаки” сприйматимуться як речі, позбавлені суб’єктності.

Бачити в іншій людині насамперед окрему особистість, а не набір ярликів чи категорій.

Бачити відмінності й визнавати їхню реальність: інша людина відрізняється від мене, відрізняються її думки, судження і цінності.

Не приписувати їй свої очікування чи побоювання.

Відчути інтерес до іншого: що він/вона думає? Що його/її непокоїть? Про що він/вона мріє? Що він/вона любить?

Коли ми відчуваємо такий інтерес, можемо поставити себе на місце іншої людини, побачити світ її очима, розділити її біль у прямому сенсі.

Емпатія не для всіх: хто не може її відчути

Емпатія — одна з найскладніших і найвищих людських здібностей. Щоб по-справжньому володіти нею, треба відсунути на другий план власне его.

Та є випадки, коли людина не здатна стати емпатичною. Це відбувається при багатьох розладах особистості, наприклад:

нарцисизм;

психопатія;

шизофренія;

садизм;

люди з межовим розладом особистості;

люди з порушеннями прихильності;

люди з інфантильним розладом особистості.

В іншому разі абсолютно кожна людина, яка вміє аналізувати та рефлексувати, здатна відчути та розвинути в собі найвищу людську навичку — емпатію.

Під час війни багато хто потребує справжньої турботи та емпатії від інших. Якщо ти не знаєш, як підтримати й не нашкодити людям, яких любиш, то читай наш практичний порадник, як спілкуватися з людьми під час війни.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.