З жорстоких егоцентристів у підгузках до турботливих людей: як розвинути емпатію

Усі без винятку народжуються егоцентричними та не емпатичними, схильними до магічного мислення, імпульсивними й одержимими своїми бажаннями.
Словом, ми мало чим відрізняємося від наших предків, адже живемо і слідуємо лише за інстинктами виживання: хто голосніше волає — того мама почує і врятує.
Суспільство та технології у своєму розвитку пішли вперед, а наш мозок на самому початку життя лишається з тим самим набором нейронних зв’язків, які мала печерна людина.
І тільки з часом та життям у соціумі він еволюціонує та пристосовується до нового часу та нових умов.
На щастя, у такому егоїстичному віці ми безпорадні та дуже миловидні. Тільки до трьох – чотирьох років наш мозок здатний перерости егоцентризм і почати розвивати емпатію.
Лікар та кандидат медичних наук Андрій Беловєшкін розповів, що таке емпатія та як розвинути цю навичку у будь-якому віці.
Вміння співпереживати, а не оцінювати. Хотіти щиро зрозуміти іншого, а не навіяти йому щось — це найвища людська здатність, яка лежить в основі цивілізації та культури.
Дитина розвиває тільки найважливіші навички, які необхідні для соціалізації:
Але емпатія — це здатність не тільки відчути біль іншої людини, але й знизити його. Вона не виникає сама собою, а виховується у сім’ї та суспільстві. Дитина вбирає моделі та норми свого оточення.
В експериментах дитячі психологи використовують ляльок і ставлять питання про те, що, на думку дитини, ляльки бачать або як поводитимуться. Такі тести проводять вже з чотирирічного віку, коли розвивається здатність розуміти чужу свідомість.
Його проходять навіть багато вищих приматів. Але, на жаль, не проходять багато дорослих.
Його проходять навіть багато вищих приматів. Але, на жаль, не проходять багато дорослих.
Вони байдуже прогортають фото війни, радіють масовим вбивствам, обурюються і не розуміють, чому не можуть оплатити закордонний сервіс або злітати звичним рейсом, чому їм ніде не раді.
Однак не все розуміння і не вся допомога — це здорова емпатія, яка допомагає людині. Наприклад, допомога або розуміння без співчуття просто неповноцінні або навіть образливі. Без розуміння і співпереживання можна легко нашкодити.
Існує три компоненти здорової емпатії, які разом дають по-справжньому відчути турботу. Називають це емпатичною тріадою, і складається вона з таких елементів:
Емпатичність виходить за базовий набір соціальних навичок, тож її слід виховувати в собі та розвивати в будь-якому віці.
Насамперед слід почати з розвитку усвідомленості й рефлексії, бути зрозумілим(-ою), адже це справжній психологічний кисень, щиро зрозуміти іншого — це розділити досвід і бути з людиною.
Також важливо бачити в людях людей, а не інструменти, а перед тим, як сказати щось неприємне, подумати — як би я почувався(-лась) на місці іншої людини?
Усе це можна розвинути завдяки простим нагадуванням собі:
Коли ми відчуваємо такий інтерес, можемо поставити себе на місце іншої людини, побачити світ її очима, розділити її біль у прямому сенсі.
Емпатія — одна з найскладніших і найвищих людських здібностей. Щоб по-справжньому володіти нею, треба відсунути на другий план власне его.
Та є випадки, коли людина не здатна стати емпатичною. Це відбувається при багатьох розладах особистості, наприклад:
В іншому разі абсолютно кожна людина, яка вміє аналізувати та рефлексувати, здатна відчути та розвинути в собі найвищу людську навичку — емпатію.
Під час війни багато хто потребує справжньої турботи та емпатії від інших. Якщо ти не знаєш, як підтримати й не нашкодити людям, яких любиш, то читай наш практичний порадник, як спілкуватися з людьми під час війни.
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