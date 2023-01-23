Психологія

З жорстоких егоцентристів у підгузках до турботливих людей: як розвинути емпатію

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 23 Січня 2023, 16:00
емпатія
Фото: Pexels

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