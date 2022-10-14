Вони теж плачуть, і це нормально: гаряча лінія підтримки для чоловіків

Стереотипно вважати, що психологічної опори та допомоги потребують лише жінки. Насправді чоловіки теж бажають мати острівець, куди можна звернутися та отримати підтримку. Робота, соціальна відповідальність, переживання через війну чи складнощі у стосунках — все це викликає стрес.

І для такого випадку в Україні відкрили спеціальну гарячу лінію психологічної підтримки.

Куди звертатися та з якими проблемами тобі допоможуть — читай далі.

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Гаряча лінія для чоловіків

На гарячу лінію підтримки для чоловіків можна звернутися з будь-яких питань, які турбують: моральне виснаження, алкогольна, наркотична чи нікотинова залежність, якщо тебе турбує відчуття самотності й немає кому виговоритися, або ж близька тобі людина хворіє.

Спеціалісти також готові допомогти тим, хто страждає від різких нападів гніву чи має проблеми в особистому житті.

Телефон гарячої лінії

2345 — Vodafone та Lifecell

+38 067 752 23 45 — Київстар

Звернення на гарячу лінію є безплатним та анонімним, а спеціалісти працюють цілодобово. Оператори — кваліфіковані психологи/(-ині) з багаторічним досвідом психологічної практики.

Якщо ж ти уже вирішив/(-ла) відвідувати психолога на постійній основі, але не знаєш, як обрати спеціаліста для себе — читай поради від редакції Вікна-новини.

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