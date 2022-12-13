Візуалізуй і здійснюй мрії: що таке карта бажань і як її зробити

Наші найзаповітніші бажання не завжди залежать від удачі та сприятливих обставин. Щоб не відкладати мрії в далекий ящик, можна зробити карту бажань. Вона допоможе пам’ятати та докладати зусиль до досягнення бажаного. Що таке карта бажань та як її зробити, щоб вона працювала на удачу — читай у матеріалі.

Карта бажань 2023: як зробити, щоб вона працювала на удачу

Карта бажань — це саморобний плакат або дошка, на яку потрібно кріпити свої мрії, цілі та бажання. Такий спосіб візуалізує та збирає все омріяне в одному місці і допомагає не відкладати бажане на потім.

Зробити карту бажань можна онлайн або в паперовому вигляді. Створити електронну карту можна в застосунках WishWish, Vision Board або Trello. Найкраще робити паперову, адже так процес стає цікавішим. Долучитися до нього можуть рідні та близькі. Або ж ти можеш зробити карту бажань лише своєю.

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Щоб зробити карту, вибери місце, де бачитимеш її щодня. Це може бути робочий простір поруч із письмовим столом або місце, де ти любиш перебувати. Так ти будеш часто бачити, обдумувати свої цілі і ставати ближчим(-ою) до них.

Подумай про те, чого хочеш досягти в усіх сферах життя: родина, здоров’я, кар’єра, хобі, відпочинок, інші матеріальні та нематеріальні речі. Візуалізуй обране. Можеш вирізати картинки, які підходять з журналів, або роздрукувати їх. Склади карту та закріпи її на дошці. Якщо хочеш робити на стіні, підійдуть скріпки чи скотч. Розташуй у центрі найзаповітніше бажання, а далі — за спаданням.

Як формулювати бажання для карти

Щоб мрії обов’язково здійснювались, потрібно чітко їх сформулювати в теперішньому часі і прописати на зворотній стороні кожної з картинок. Наприклад, “Я щасливий(-а) і здоровий(-а)” або “Я працюю на важливій і добре оплачуваній посаді”.

Якщо твоє бажання з карти здійнилось, подумки подякуй за це карті і собі, а потім заміни бажання на нове, адже ми не маємо зупинятися на досягнутому.

До того ж на карті не має бути порожніх місць.

Потрібно добре обдумати свої мрії. Адже може бути так, що ти до них не готовий(-а). Наприклад, ти хочеш завести домашнього улюбленця і додаєш його на карту. Але потім виявляється, що це велика відповідальність. Тож зважай на всі можливі сторони своїх бажань, щоб вони приносили лише те, чого ти очікуєш.

Психологи кажуть, що створення карти бажань допомагає нам відсіювати рутинні речі й виокремлювати справді важливе. А постійне нагадування карти, яка перед очима, стимулює до саморозвитку та втілення мрій.

Карта дає натхнення і поштовх до дій. Адже коли ти бачиш свою мрію, то хочеш до неї рухатися. Тому спробуй зробити карту бажань на наступний рік і перевір, як вона вплине на твоє життя.

Карта бажань може стати невіддільною частиною інтер’єру твоєї кімнати. А якщо ти не знаєш, як ще прикрасити кімнату до свят, тримай ідеї трендового декору.

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