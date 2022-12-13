Психологія

Візуалізуй і здійснюй мрії: що таке карта бажань і як її зробити

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 13 Грудня 2022, 16:30
Карта бажань 2023: як зробити, щоб вона працювала на удачу
Фото: Unsplash

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