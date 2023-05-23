Психологія

Чекай, сфоткаю. Чому нам постійно хочеться щось сфотографувати, а не прожити емоції на повну

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 23 Травня 2023, 13:00
Постійно хочеться щось сфотографувати: чому ми не проживаємо емоції
Фото: Pexels

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