Чекай, сфоткаю. Чому нам постійно хочеться щось сфотографувати, а не прожити емоції на повну

Фото ранкової кави, кота, який снідає, 100 селфі, гарний захід сонця і ще кілька тисяч світлин у галереї. Знайомо? Якщо в тебе з’являється інстинкт відкрити камеру, тільки-но бачиш щось красиве, психологиня поділилася власним досвідом, чому нам постійно хочеться щось сфотографувати.

Чому ми не проживаємо емоції

Дорогою на роботу фотографуєш каву та дерева, що квітнуть. А потім викладаєш у Facebook, щоб всі “зацінили” красу. Психологиня Ольга Гулей вирішила влаштувати собі детокс від телефону та помітила цікаву річ. Руки тягнулися постійно щось сфотографувати.

Якщо і тобі це знайомо, вона розповіла, на що це бажання вказує:

Виявляється, багато всього ми недовідчуваємо на повну, бо так поспішаємо сфоткати. Швидко схопити момент, доки він є. А сам момент проходить повз. І на повну його ми вже не відчуємо.

Як приклад, жінка наводить концерти. Де всі знімають виступ на телефон, та й дивляться через нього. Бо пісню дуже важливо записати. А цей момент проходить повз тебе, ним можна було насолодитися без телефона.

Тому інстинкт сфотографувати — це бажання зберегти щасливий момент на потім. Але його головна проблема — те, що він виникає до того, як ти насолодився(-лась) моментом.

Після того як ми сфотографували, насолода моментом кудись зникає. Адже в пам’яті телефона вже все збереглося. Але ця дія не подарувала тобі справжньої насолоди, такої, як би поруч не було телефона і щастя довелося прожити насправді.

У відчуттєвій пам’яті спогаду не залишилося, або він був невеликим. Таким чином інстинкт сфотографувати = не жити зараз. Психологиня каже, якщо в тебе з’явилося бажання щось заперечити, значить ця тема хоч трохи стосується тебе.

Спробуй зробити собі детокс від гаджетів. Помилуйся красою рідного дому, вулиці, парку тощо. Побач це на власні очі та не залишай спогади для телефона або для користувачів соцмереж.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо малюк не відходить від екрана.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!