Коли фізичне задоволення відходить на другий план: чому виникає сексуальна залежність та чи нормально це

Сексуальний потяг до іншої людини здатний викликати у нас відчуття ейфорії та сильне задоволення. Проте інколи цей потяг може перетворитися у сексуальну залежність від людини.

Мати залежність це цілком нормально — сексологи стверджують, що усі люди є поліааддиктивними (інша назва залежності) від найрізноманітніших речей. Такі речі формують наші звички та повсякденні ритуали.

Однак де межа сексуальної залежності від партнера та чи може вона нашкодити нам? У цьому розібралося видання WoMo з сексологинею Оленою Голоцван.

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Сексуальна залежність: чи нормально це

— Коли залежність починає затінювати собою все інше, тоді можемо говорити, що у людини формується залежна поведінка. Іншими словами, залежна поведінка — це втеча від реальності з метою змінити свій психічний стан, — пояснює сексологиня та кандидатка медичних наук.

У романтичних стосунках з іншою людиною може виникати три типи залежності, які виділяють сексологи: любовна, сексуальна та форма уникання.

Часто сексуальна залежність зустрічається у жінок, інколи відбувається й поєднання любовної та сексуальної залежності.

Існує також ймовірність, що жінки, у яких напрацьовується любовна та/чи сексуальна залежність, можуть створювати стосунки із партнерами з формою залежності уникання. Це означає, що чоловік уникає глибоких стосунків та прагне залишатися в автономії.

Тоді виникає нездорова атмосфера, яка може нашкодити обом. Адже жінка своєю надмірною увагою до партнера сприяє його бажанню зберігати автономію. Крім того, якщо жінка бачить холодність партнера, то боїться його втратити і намагається ще більше зберегти ці стосунки.

Коли у парі притягуються аддікти з сексуальною та любовною формою з аддіктом уникнення, то формується замкнене коло, вони наче підживлюють одне одного, — пояснює сексологиня.

На фоні цього залежності лише посилюються. Виникати та розвиватися вони можуть через різні чинники, серед яких:

спадковість — коли людина схильна до залежностей, вона змушена шукати задоволення будь-яким чином, аби поповнити запас ендорфінів;

низька самооцінка — науковці схиляються до того, що людина, яка має залежності, часто страждає на низьку самооцінку та не може полюбити себе;

дефіцит задоволення — у такому випадку людина не лише прагне сексу, а й оцінки від партнера, що ця близькість була найкраща.

Що робити при сексуальній залежності

Сексологиня зазначає: якщо людина починає помічати сексуальну залежність від партнера, варто звернутися до психолога або сексолога, щоб запобігти глибшим проблемам.

— Важливо розуміти, звідки береться цей комплекс та залежність. Коріння проблеми можуть сягати дитинства де, ймовірно, був травматичний досвід.

З моєї практики найчастіше випливає, що у таких дівчат батьки могли бути емоційно холодними, не приділяли дитині належної уваги, — каже Олена Голоцван.

Саме через недостатню увагу у дитинстві, жінки та чоловіки у дорослому віці розцінюють секс як індикатор того, чи люблять їх. Себто, у випадку жінок вони думають: я повинна поводитися під час інтиму добре, і тоді мене будуть любити. Якщо партнер не хоче мене, значить — мене розлюбили, я погана.

Через це залежність розвивається і людина перестає чути власні потреби та вподобання, а сліпо іде за проханнями коханої людини.

— Найважливіше, треба розуміти, якщо виникає таке “зависання” на партнері, це означає наявність певного інфантилізму. У такому випадку важливо виростити у собі дорослу жінку, а не дитину, яка шукає підтвердження любові до себе.

Для цього варто ставити собі питання, чого хочеш саме ти, а також не боятися відмовляти тоді, коли сексу не хочеться. А ще я раджу звертатися за допомогою до терапевтів, — радить сексологиня.

На жаль, для багатьох пар секс перестає приносити істинне задоволення, а перетворюється у сумну рутину, або й зовсім зникає з життя. Раніше ми розповідали тобі, який секс може робити нас нещасними та що з цим робити.

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