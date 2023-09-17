Це не треба замовчувати: що відчувають жертви сексуального насилля та як допомогти

Сексуальне насилля — одне з найгірших подій, які можуть статися з людиною. Після цього залишається травма, над якою треба працювати, щоб розв’язати усі проблеми.

Жертви часто не говорять про пережите сексуальне насилля, адже досі деякі люди у суспільстві звинувачують їх та говорять, що неприпустимо про таке говорити.

Але жертва не винна у сексуальному насильстві, а говорити про це треба, щоб покарати кривдника та навчити суспільство з розумінням ставитися до жертв та підтримувати їх. Крім цього, можливо, розголос та розуміння кривдником того, що покарання буде, може зменшити рівень сексуального насилля.

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Часто люди не знають, як підтримати жертву сексуального насилля та як допомогти, адже не знають, що вона відчуває.

Співзасновниця благодійного фонду Сильні, психотерапевтка Надія Волченська розповіла 24 каналу, що відчуває людина, яка зіткнулася із сексуальним насиллям.

Міфи та реальність про сексуальне насилля

Міф. Це не може трапитися зі мною. — Реальність. Будь-хто, незалежно від віку, статі, вигляду, раси та соціального статусу може зіткнутися з сексуальним насиллям.

Міф. Більшість нападів скоєні спонтанно, у темному місці незнайомцем. — Реальність. Часто люди знають свого кривдника та довіряють йому. Інколи кривдники вдаються до довготривалих маніпуляцій, щоб людина довірилася йому.

Міф. Жертва сама винна, вона, наприклад, вживала алкоголь. — Реальність. Жертва не винна у скоєному над нею сексуальному насиллі.

Міф. Жертва “просила” про сексуальний зв’язок, подавали знаки поглядом чи зовнішнім виглядом, чи поведінкою. — Реальність. Зовнішній вигляд, одяг чи поведінка людини не мають значення. Якщо вона не дала свою свідому згоду на дії сексуального характеру — це насилля.

Міф. Сексуальне насилля не може скоюватися чоловіком/дружиною щодо їхніх партнерів. — Реальність. Сексуальне насилля може бути присутнім у стосунках і це також є злочином.

Міф. Сексуальні імпульси та бажання неможливо контролювати, тому, кривдник не винний. — Реальність. Люди мають самоконтроль, цим ми відрізняємося від тварин. Не можна знімати з кривдника відповідальність за скоєний злочин.

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Що відчувають люди, які пережили сексуальне насилля

Зазвичай люди, які пережили сексуальне насилля, відчувають:

злість — вони можуть мати бажання жорстоко помститися кривднику;

огиду чи сором — відчувають ніби з тілом щось не так;

страх — вони не відчувають безпеки, страх за проблеми зі здоров’ям тощо;

сум та апатію — вони не мають енергії та бажання щось робити, навіть рутинні справи;

шок та відстороненість — у них можуть бути відсутніми будь-які емоції;

провину — постійно думають, що цього не сталося, якби щось зробили б інакше;

тривогу — постійно присутня тривога, порушений сон, змінюється харчова поведінка тощо;

самотність — здається, що вони залишилися наодинці з проблемою.

Як собі допомогти

Експертка радить не ізолюватися, адже наодинці складніше справлятися з наслідками. Треба довіритися друзям чи рідним, які допоможуть та підтримають.

Варто також звернутися по допомогу до психолога чи психотерапевта.

Розпочати займатися фізичною активністю, яка подобається, адже це має хороший вплив на здоров’я. Деякі люди обирають проходження курсів самооборони, це може допомогти позбутися почуття злості чи незахищеності після пережитого насилля.

Не забувати робити те, що любиш. Улюблені заняття можуть зменшити тривожність та покращити настрій. Також варто піклуватися про своє тіло. Не варто вдаватися до алкоголю чи інших шкідливих речовин.

Раніше ми розповідали, як розпізнати кривдника та куди звертатися, якщо пережив(-ла) насилля.

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