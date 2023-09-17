Психологія

Це не треба замовчувати: що відчувають жертви сексуального насилля та як допомогти

Богдана Макалюк, редакторка сайту 17 Вересня 2023, 21:00
Що відчуває жертва сексуального насилля: пояснення психолога
Фото: Pexels

Більше новин
Як оцінити власну вагу та що робити, якщо вона вища за норму
Кожен четвертий страждає від цього! Як оцінити власну вагу та що робити, якщо вона більша за норму — інструкція
ЗСУ звільнили Кліщіївку в Донецькій області — останні новини
Кліщіївка під контролем ЗСУ! Офіційно про просування на Бахмутському напрямку
Актор Тарас Цимбалюк розповів, що думає про негативні коментарі
Інколи можу взяти близько до серця! Актор Тарас Цимбалюк розповів, що думає про коментаторів у соцмережах
як допомогти дитині і з СДУГ у школі
Не пустощі, а СДУГ! Як дорослим допомогти дітям із синдромом гіперактивності у школі
Дивитись більше

Матеріали по темі

як вберегти дитину-підлітка від поганої компанії
“Моя дитина-підліток зв’язалася з поганою компанією: як її вберегти?”
схема-терапія
Проблеми, родом із дитинства. Схема-терапія: що це таке і як вона може допомогти
книги для підлітків
Коли тебе не розуміє ніхто, треба розібратися самотужки. Книги, що допоможуть у підлітковому віці
Перші стосунки
“Мамо, тату — я закохався/(-лась)”. Як батькам підготуватися до розмови з дитиною про перші стосунки

Відео
0:04:05
Григорій та Олексій Кулачинські: історія наймолодших рятувальників Одещини

Наймолодші рятувальники в регіоні! Історія 19-річних братів-близнюків про службу в ДСНС
Карта бойових дій в Україні сьогодні 17.09.2023: онлайн
Карта бойових дій 17 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:42
Мішель Азанавічус
Зібрав кошти на відбудову, відвідавши будинок в Ірпені! Як французький режисер допомагає Україні
0:03:48
Харківщина
Довелося жити в курнику! Місцеві про життя під обстрілами на Харківщині
0:04:48
Киянин намагався продати рись на сайті оголошень: що з твариною
Імовірність вижити — 25%. Киянин намагався продати рись на сайті оголошень: що з твариною
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 15 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:01:22
Це не треба замовчувати: що відчувають жертви сексуального насилля та як допомогти
Бувало, пів людини розривало: зізнання російського вбивці у перехоплених розмовах
0:04:50
Броньовані Черепахи
Броньовані черепахи допомагають ЗСУ! Як лікарі-бізнесмени стали волонтерами
0:03:21
Прикордонники
Історії прикордонників! Як наші герої обороняли Донецький напрямок від російських загарбників
0:03:31
Троєщинські луки
Троєщинські луки врятували! Екологи і депутатка Київської міської ради не дали рейдерам знищити природу
Більше відео
ЗСУ звільнили Кліщіївку в Донецькій області — останні новини
Читати далі
Кліщіївка під контролем ЗСУ! Офіційно про просування на Бахмутському напрямку

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь