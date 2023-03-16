Депресія — це не завжди про сум та сльози. Що таке усміхнена депресія та як її визначити: пояснює психологиня

Буває, спілкуєшся з близькими чи друзями, здається, що усе добре. Ви смієтеся, щось активно обговорюєте та чудово проводите час. І навіть немає підозри на те, що щось не так і людина переживає депресію.

Чимало хто вважає, що депресія проявляється через сум, апатію, розпач, сльози. Та не завжди. Іноді за веселою життєрадісною посмішкою ховається сильне бажання приховати справжні емоції та почуття. Сьогодні мова піде про усміхнену депресію.

Детальніше про цей стан та його характерні ознаки розповіла сімейна психологиня Наталія Гаєвська для видання NV Life.

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Жінка зазначає, що саме цей тип депресії найчастіше залишається непоміченим.

Усміхнена депресія: шість характерних ознак

Ти створюєш враження життєрадісної та щасливої людини

Це можна помітити у спілкуванні з іншими людьми. Ти можеш спілкуватися з ними з усмішкою, але насправді це лише маска, що має на меті приховати справжній емоційний стан.

Саме тому цей вид депресії ще називають високофункціональною депресією, — розповідає Наталія Гаєвська.

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Прагнення демонструвати іншим тільки позитивні та успішні моменти свого життя, навіть якщо насправді ти не почуваєшся щасливим(-ою). Це може призвести до внутрішньої порожнечі, що лише посилює симптоми депресії.

Ти не звертаєшся по допомогу, аби не здаватися слабкою людиною

Це про страх засудження, насмішок чи знецінення через прояви депресії. В результаті це призводить до прагнення створити враження щасливої людини, при цьому ретельно приховуючи справжні почуття.

Навіть коли у твоєму житті відбувають різкі зміни, ти симулюєш усмішку

Наприклад, у тебе трапилося горе: помер хтось близький, ти втратив(-ла) житло чи роботу або розлучаєшся, і попри все ти й далі симулюєш усмішку.

Та будь-яка серйозна зміна у житті — це не лише неабиякий стрес для психіки, а й часто сильний тиск: як зовнішній, з боку оточення, так і внутрішній.

Ти намагаєшся переконати себе, що ти не слабка особистість і цим тебе не зламати, для того, щоб створити ілюзію того, що тебе це не торкнулося.

З головою поринаєш у роботу, хобі чи волонтерство, щоб чимось себе зайняти, і так намагаєшся уникнути того, що почуваєш насправді

Та такий спосіб боротьби з депресією не призведе ні до чого хорошого. Якщо ігнорувати власні емоції та уникати їх виявлення, це викличе емоційне вигорання, яке лише посилить симптоми депресії рано чи пізно.

Ти схильний(-а) заперечувати свій стан

Багато людей, які страждають від усміхненої депресії, не усвідомлюють свій стан або заперечують депресивні прояви.

Крім того, цей тип депресії має кілька симптомів, які не відповідають класичним симптомам цього захворювання, що ускладнює його діагностування.

Як ігнорування депресії впливає на організм

Проблеми зі здоров’ям.

Відсутність близьких, довірливих стосунків.

Втрата смаку життя.

Відсутність перспектив.

Залежність від хімічних речовин, таких як алкоголь та наркотики, ігроманія, трудоголізм.

Депресивний стан не має віку. Він може виникнути як у дорослих, так і у дітей. Раніше ми розповідали, як розпізнати, що у дитини депресія.

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