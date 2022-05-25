Почуваюся пригніченою та непривабливою! Що таке післяпологова депресія та як собі допомогти

В умовах війни наші негаразди загострюються. Так само і післяпологова депресія. Вона є доволі частим явищем і в мирний час. Як виявити її самостійно та чим собі допомогти, радить UNICEF.

Симптоми післяпологової депресії

Відчуття пригніченості та несподівані зміни настрою.

Бажання заплакати в будь-яку хвилину, відчуття тривоги, смутку, роздратування.

Погіршення концентрації уваги, проблеми зі сном і апетитом.

Причинами цього є гормональні зміни, брак сну після пологів, тривога через нові життєві обставини, страх втрати привабливості, неможливості контролювати своє життя так, як ти це робила раніше, високих очікувань суспільства і близьких від тебе.

Як подолати післяпологову депресію

Не звинувачуй себе ні в чому! Ані в “слабкості”, ані в “нелюбові” до дитини. Це говорить не твоє серце, а емоції, що викликані різкими гормональними змінами. Вони скоро минуть. Візьми собі за звичку перемикатися. Роби кожного дня щось, що приносить тобі задоволення та відволікає від навколишнього. Це може бути тепла ванна з пінкою та травами, улюблена книга або та, до якої не доходили руки. Незроблена хатня або інша робота може зачекати, поки ти приділиш час собі або своєму коханому. Приймай допомогу. Від рідних, друзів тощо. Використовуй будь-яку можливість відпочити та переключитись.

Важливо: Якщо післяпологова депресія не минає протягом двох тижнів або її прояви стають ще сильнішими, або ти маєш думки про заподіяння шкоди собі чи дитині, негайно звернись до лікаря-психотерапевта.

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