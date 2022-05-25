Почуваюся пригніченою та непривабливою! Що таке післяпологова депресія та як собі допомогти

В умовах війни наші негаразди загострюються. Так само і післяпологова депресія. Вона є доволі частим явищем і в мирний час. Як виявити її самостійно та чим собі допомогти, радить UNICEF.
Причинами цього є гормональні зміни, брак сну після пологів, тривога через нові життєві обставини, страх втрати привабливості, неможливості контролювати своє життя так, як ти це робила раніше, високих очікувань суспільства і близьких від тебе.
Важливо: Якщо післяпологова депресія не минає протягом двох тижнів або її прояви стають ще сильнішими, або ти маєш думки про заподіяння шкоди собі чи дитині, негайно звернись до лікаря-психотерапевта.
Не залишайся на самоті, попроси когось із близьких допомогти тобі з дитиною.
Раніше ми розповідали, на що можна використати кошти Пакунка малюка під час війни.