Психологія

Не хочу, не буду, або терапевтичний ефект відмови: як навчитися говорити “ні” заради себе

Даніела Долотова, редакторка сайту 16 Вересня 2023, 09:00
Як навчитися говорити ні
Фото: Pexels

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