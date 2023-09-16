Не хочу, не буду, або терапевтичний ефект відмови: як навчитися говорити “ні” заради себе

Так хочеться всім подобатись, що непомітно забуваєш, а як це — відмовляти комусь, навіть якщо незручно та шкодить тобі. Та згодом відсутність навички говорити “ні” починає все більше заважати та збільшує рівень напруги до того моменту, поки не увірветься терпець.

Знайомо? Тоді варто шукати способи, як навчитися говорити “ні”. Адже таке вміння може стати на додачу частиною твого майбутнього успіху та щасливого життя.

Крім того, як запевняють експерти проекту Психологічна підтримка, здатність відмовляти ще й ототожнюється з можливістю відстояти свої інтереси, бажання та особисті межі й при цьому не зіпсувати стосунки з іншими людьми.

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Як запевняють спеціалісти проекту, причина може полягати в страху втратити чиюсь прихильність, або ж опинитись у конфліктній ситуації. Та з цим точно варто боротись, тому далі розповідаємо про способи, як навчитись говорити “ні”.

Познайомся з собою

Необхідно насамперед для себе чітко визначити, що для тебе важливо, чого хочеться, що подобається, а що — ні.

Розуміння власних бажань допоможе робити вибір на свою користь. Адже твоя згода має базуватись лише на твоєму прагненні щось зробити.

Усвідомити, що це відмова лише ситуації, а не людині

Важливо відчувати різницю, що твоє “ні” стосується лише конкретної пропозиції, а не загалом спілкування з людиною. Потрібно лише ввічливо відмовити та пояснити, чому ти це робиш, але без вдавання в зайві деталі.

Зберігай впевненість у своїй позиції

Трапляються у житті люди, які не приймають відмови та прагнуть досягти бажаного. Тому важливо не вагатись та говорити чітко та рішуче про своє небажання. І не змінюй рішення тільки через те, що тебе вмовляють.

Практикуйся говорити “ні”

Як би це дивно не звучало, але дійсно варто практикуватись повторювати “ні”. Відмов у пропозиції пакета в магазині, наприклад. А потім ще й прийди додому, зачинись у кімнаті та впевнено повтори десять разів “ні”. Може здаватись, що це якась божевільна порада, але насправді ця практика матиме терапевтичний ефект.

Та важливо відмовляти й в особистих стосунках. Тому читай, як відмовляти у сексі та виявити ознаки сексуального насилля в парі.

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