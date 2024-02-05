Бо ти завжди на першому місці! Як подбати про себе — пʼять порад від психологині

Зрозуміти та полюбити себе — непросте завдання. І насправді для багатьох із нас поняття любові до себе є дуже абстрактним, малозрозумілим та розмитим.

Однак варто навчитися кількох простих кроків, які точно покращать твоє самопочуття та допоможуть подбати про себе без токсичних переконань.

Про це детально розповіла психологиня КПТ Марина Вільшанська у своєму Instagram.

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Психологиня переконує, що для покращення самопочуття можна виконати пʼять легких кроків.

Ці методи не розвʼяжуть всі твої проблеми, але вони точно наштовхнуть тебе на шлях самопізнання та допоможуть відчути, чого саме ти потребуєш.

Одягай зручний та комфортний одяг — як не дивно, однак якщо твій красивий та такий омріяний гардероб не дає комфорту, а навпаки — відбирає впевненість, тоді краще не носи цей одяг, а надавай перевагу тому, що не сковує рухів і ніде не тисне. Вчасно дбай про свої потреби — від слова Ні та мистецтва асертивності до повноцінних трапез і походів до вбиральні. Такі речі робитимуть тебе щасливішими. Не соромся просити про допомогу — бо виснажувати себе точно не свідчить про турботу. Лікуйся вчасно — бо терпіти біль та сподіватися, що все минеться саме собою — безвідповідально, та й марно. Визнавай свої почуття та те, що приносить тобі задоволення чи навпаки, розчарування. Це полегшить тобі життя, бо емоції треба проживати, а не задавлювати в собі.

Допомогти зрозуміти себе та свої емоції може допомогти щоденник емоцій. Як його вести та до чого це призведе, ми пояснювали раніше.

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