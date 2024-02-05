Бо ти завжди на першому місці! Як подбати про себе — пʼять порад від психологині

Зрозуміти та полюбити себе — непросте завдання. І насправді для багатьох із нас поняття любові до себе є дуже абстрактним, малозрозумілим та розмитим.
Однак варто навчитися кількох простих кроків, які точно покращать твоє самопочуття та допоможуть подбати про себе без токсичних переконань.
Про це детально розповіла психологиня КПТ Марина Вільшанська у своєму Instagram.
Психологиня переконує, що для покращення самопочуття можна виконати пʼять легких кроків.
Ці методи не розвʼяжуть всі твої проблеми, але вони точно наштовхнуть тебе на шлях самопізнання та допоможуть відчути, чого саме ти потребуєш.
Допомогти зрозуміти себе та свої емоції може допомогти щоденник емоцій. Як його вести та до чого це призведе, ми пояснювали раніше.
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