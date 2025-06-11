Як війна впливає на жінок: в Україні вперше досліджують ефективність психологічної підтримки

Часто про психологічну допомогу українки згадують вже тоді, коли сил терпіти більше немає. Коли стан виснаження стає певною нормою. Але це зовсім не ок.

І допомога може бути ефективною й до того, як ситуація стане критичною. Саме з таким підходом Фонд Олени Пінчук і українська платформа Healthy Mind обʼєднали зусилля.

Їхня спільна мета — підтримати жінок, які живуть у постійному стресі через війну, і зрозуміти, що саме допомагає їм відновлюватися.

Обʼєднати зусилля заради ментального здоровʼя жінок

Це перше в Україні дослідження, яке має показати, чи справді працює психологічна підтримка в умовах війни. Його проводять в межах програми Regeneration, яку Фонд Олени Пінчук створив ще у 2022 році для жінок, які проживають війну.

Тепер до програми долучилась команда Healthy Mind — української онлайн-платформи, що спеціалізується на діагностиці ментального стану. Саме завдяки цьому партнерству стало можливим провести масштабне дослідження, щоб дати чітку відповідь: що справді допомагає, а що — ні. Які методики варто масштабувати, а які — вдосконалити.

Засновниця Фонду Олена Пінчук говорить:

Вперше така підтримка надається не після пережитого, а в реальному часі, щоб запобігти тривалим наслідкам стресу, спричиненого війною. Це принципово новий підхід у сфері ментального здоров’я.

У підсумку планують створити модель підтримки, яку можна буде інтегрувати в національні або міжнародні програми — не лише в Україні, а й у країнах, які проходять через подібні кризи чи збройні конфлікти.

Як працює дослідження

Усі учасниці програми Regeneration проходять діагностику кілька разів: на початку курсу, через сім тижнів, після завершення програми та через півроку. Це дозволяє відстежити динаміку змін і об’єктивно оцінити ефективність психологічної підтримки.

Для цього платформа Healthy Mind надала унікальний інструмент, створений на основі провідних світових методик. В його основі — адаптивний алгоритм, який автоматично добирає потрібні блоки запитань залежно від відповідей користувачки.

Система охоплює широкий спектр психоемоційних труднощів і дозволяє виявити навіть мінімальні ознаки порушень.

Проходження діагностики займає від 5 до 15 хвилин. У підсумку формується точна діагностична картина — як для самої учасниці, так і для фахівця, який її супроводжує. Такий підхід дає змогу суттєво скоротити час на первинну оцінку стану й зосередитись на подальшій роботі.

Директорка Фонду Олени Пінчук Ольга Сердюк, підкреслює:

— У партнерстві з Healthy Mind ми робимо важливий крок до системної та доказової підтримки ментального здоров’я в умовах війни. Це дослідження дозволить нам глибше зрозуміти, як ефективно допомагати жінкам у моменти найвищого стресу, і створити модель, яка зможе лягти в основу національних та міжнародних програм. Для нас це не просто проект, а вклад у майбутнє психологічної підтримки в Україні.

CEO Healthy Mind Максим Рабінович додає:

— Для нас ця співпраця — більше, ніж партнерство, це спільна відповідальність. Ми прагнемо, щоб кожна людина, яка живе в умовах війни, мала доступ до підтримки, що базується на науково-доведених підходах.

Наш інструмент — це не просто опитувальники, а адаптивна система, повноцінний чекап ментального стану, що вже показав ефективність у численних дослідженнях.

Але чекап — не самоціль, наша задача — сприяти розробці ефективних доказових методів допомоги, якими можуть скористатись люди. Дослідження триватиме один рік.

За цей час планують залучити до 700 учасниць програми Regeneration. Завдяки багаторівневій діагностиці на різних етапах — від початку курсу до пів року після завершення — команда отримає дані про те, як змінюється стан жінок у динаміці.

Це дозволить зробити висновки про ефективність підходів, які застосовують у програмі, і на основі результатів оновлювати та вдосконалювати її.

За дослідницьку частину відповідає Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, у партнерстві з ГО Інститут процес-орієнтованої роботи в Україні та платформою Healthy Mind.

— Ми переконані, що дослідження, закладене в основу цього проекту, зможе допомогти сформувати дієві та науково-обґрунтовані практики психологічної підтримки, орієнтовані на потреби людей і покращення їх психоемоційного стану, — коментує Ірина Губеладзе, дослідниця Інституту.

Про те, як можна долучитися до проектів Regeneration, читай далі у нашому матеріалі.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.