Як війна впливає на жінок: в Україні вперше досліджують ефективність психологічної підтримки

Фото Pexels Часто про психологічну допомогу українки згадують вже тоді, коли сил терпіти більше немає. Коли стан виснаження стає певною нормою. Але це зовсім не ок. І допомога може бути ефективною й до того, як ситуація стане критичною. Саме з таким підходом Фонд Олени Пінчук і українська платформа Healthy Mind обʼєднали зусилля. Їхня спільна мета — підтримати жінок, які живуть у постійному стресі через війну, і зрозуміти, що саме допомагає їм відновлюватися.Обʼєднати зусилля заради ментального здоровʼя жінок Це перше в Україні дослідження, яке має показати, чи справді працює психологічна підтримка в умовах війни. Його проводять в межах програми Regeneration, яку Фонд Олени Пінчук створив ще у 2022 році для жінок, які проживають війну. Тепер до програми долучилась команда Healthy Mind — української онлайн-платформи, що спеціалізується на діагностиці ментального стану. Саме завдяки цьому партнерству стало можливим провести масштабне дослідження, щоб дати чітку відповідь: що справді допомагає, а що — ні. Які методики варто масштабувати, а які — вдосконалити. Засновниця Фонду Олена Пінчук говорить: Вперше така підтримка надається не після пережитого, а в реальному часі, щоб запобігти тривалим наслідкам стресу, спричиненого війною. Це принципово новий підхід у сфері ментального здоров’я. У підсумку планують створити модель підтримки, яку можна буде інтегрувати в національні або міжнародні програми — не лише в Україні, а й у країнах, які проходять через подібні кризи чи збройні конфлікти. Читати на тему Не самотні: програма психологічної підтримки для жінок під час війни REGENERATION — вже скоро До 1 травня триває реєстрація на безкоштовну програму психологічної підтримки для жінок REGENERATION. Як працює дослідження Усі учасниці програми Regeneration проходять діагностику кілька разів: на початку курсу, через сім тижнів, після завершення програми та через півроку. Це дозволяє відстежити динаміку змін і об’єктивно оцінити ефективність психологічної підтримки. Для цього платформа Healthy Mind надала унікальний інструмент, створений на основі провідних світових методик. В його основі — адаптивний алгоритм, який автоматично добирає потрібні блоки запитань залежно від відповідей користувачки. Система охоплює широкий спектр психоемоційних труднощів і дозволяє виявити навіть мінімальні ознаки порушень. Проходження діагностики займає від 5 до 15 хвилин. У підсумку формується точна діагностична картина — як для самої учасниці, так і для фахівця, який її супроводжує. Такий підхід дає змогу суттєво скоротити час на первинну оцінку стану й зосередитись на подальшій роботі. Фото: Pexels Директорка Фонду Олени Пінчук Ольга Сердюк, підкреслює: — У партнерстві з Healthy Mind ми робимо важливий крок до системної та доказової підтримки ментального здоров’я в умовах війни. Це дослідження дозволить нам глибше зрозуміти, як ефективно допомагати жінкам у моменти найвищого стресу, і створити модель, яка зможе лягти в основу національних та міжнародних програм. Для нас це не просто проект, а вклад у майбутнє психологічної підтримки в Україні. CEO Healthy Mind Максим Рабінович додає: — Для нас ця співпраця — більше, ніж партнерство, це спільна відповідальність. Ми прагнемо, щоб кожна людина, яка живе в умовах війни, мала доступ до підтримки, що базується на науково-доведених підходах. Наш інструмент — це не просто опитувальники, а адаптивна система, повноцінний чекап ментального стану, що вже показав ефективність у численних дослідженнях. Але чекап — не самоціль, наша задача — сприяти розробці ефективних доказових методів допомоги, якими можуть скористатись люди. Дослідження триватиме один рік. Переглянути цей допис в Instagram За цей час планують залучити до 700 учасниць програми Regeneration. Завдяки багаторівневій діагностиці на різних етапах — від початку курсу до пів року після завершення — команда отримає дані про те, як змінюється стан жінок у динаміці. Це дозволить зробити висновки про ефективність підходів, які застосовують у програмі, і на основі результатів оновлювати та вдосконалювати її. За дослідницьку частину відповідає Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, у партнерстві з ГО Інститут процес-орієнтованої роботи в Україні та платформою Healthy Mind. — Ми переконані, що дослідження, закладене в основу цього проекту, зможе допомогти сформувати дієві та науково-обґрунтовані практики психологічної підтримки, орієнтовані на потреби людей і покращення їх психоемоційного стану, — коментує Ірина Губеладзе, дослідниця Інституту. Про те, як можна долучитися до проектів Regeneration, читай далі у нашому матеріалі. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Поради психолога, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter