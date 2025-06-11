Для тебе Психологія

Як війна впливає на жінок: в Україні вперше досліджують ефективність психологічної підтримки

Марія Бондар, редакторка сайту 11 Червня 2025, 17:30
Психологічна підтримка жінок
Фото Pexels

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