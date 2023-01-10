Аптечка при тривожності. Дієва техніка самодопомоги: використовуй, аж доки не спрацює

Кожен з нас проходив крізь важкі етапи життя і зустрічався з нав’язливими думками, які на тлі сильного стресу або емоційного вигорання переростали в повноцінну тривогу.

Зазвичай негативні думки є наслідком складних ситуацій та прикрих подій у житті. Також їх удобрюють оцінні судження та власні помилки, які мозок зберігає у пам’яті набагато довше, ніж успіх чи позитив.

Звісно, перейматися за щось на фоні власного чи чужого досвіду — абсолютно нормальне явище, яке притаманне усім.

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Та слід вловити момент, коли загальне та швидкоплинне занепокоєння почне переростати в нав’язливі думки, які не полишають ні вдень, ні вночі. Вони псують сон, впливають на здатність розсудливо міркувати, працювати й вести активне життя.

У такому разі треба терміново діставати аптечку від тривожності, щоб допомогти собі. Практична психологиня Юлія Ворман дала дієву інструкцію самодопомоги.

Лавина негативу: як зрозуміти, що ти починаєш тривожитися

Значно легше заспокоїтися й дати раду своєму емоційному стану, коли тривога ще не накрила тебе лавиною нав’язливого негативу, від якого важко спекатися.

Тривога, як і будь-який інший стан, не приходить раптово. Вона підкрадається непомітно, тож важливо спостерігати за собою та ловити прояви тривоги на початкових етапах її розвитку.

Перший дзвіночок, — зазначає психологиня, — надмірна наявність слів-маркерів, які вказують на перебільшення масштабів катастрофи: усі, завжди, ніколи, нікому, нічого.

Звісно, прослідкувати за своїми думками чи словами буває складно, тому можеш залучитися підтримкою друзів та рідних, щоб вони ловили маркери катастрофізації разом з тобою.

Аптечка при тривожності: покрокові дії

Юлія Ворман розповіла, що для роботи з тривожними думками психологи рекомендують використовувати такий алгоритм:

Опиши ситуацію, що викликає занепокоєння. Перерахуй тривожні думки, які виникають щодо цієї ситуації. Якщо важко зробити це подумки — записуй. Розташуй ці думки за ступенем вірогідності чи відповідності реальності: від найбільш ймовірних до фантастичних. Придивися до думок, в яких є високі шанси втілитися у життя. Подумай, на які життєві обставини ти в змозі вплинути, щоб уникнути цього? Склади план дій: що робитимеш, якщо ситуація чи події розгортатимуться за найгіршим і найкращим сценарієм. Знайди та запиши думки, які додають сил, ресурсу, надію на позитивний результат.

Важливо зрозуміти, що головне — регулярність. Якщо постійно підходити до тривоги усвідомлено та вчитися аналізувати свої думки, то згодом це перейде в автоматичний режим. Тож не вимагай від себе всього й одразу, наберися терпіння та дай час.

Аналізуючи тривожні думки, важливо усвідомити, що це лише думки, а не реальність.

Якщо ж тобі складно об’єктивно оцінити проблему — спробуй побачити її очима іншої людини. Уяви, як би до цієї ситуації підійшли авторитетні для тебе люди: батьки, друзі, публічні люди або кіногерої.

Так ти зможеш вгамувати вир думок, які не дають нормально функціонувати та забирають весь твій простір.

А чи знаєш ти, що не тільки стрес та травмуючі події здатні викликати тривожність? Твій спосіб життя теж вносить свою лепту у ментальне самопочуття. У нашому матеріалі ти знайдеш 12 звичок, що сприяють тривожності.

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