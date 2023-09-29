Поринь у світ програмування! Українці можуть отримати 600 стипендій для навчання ІТ-сфері: як долучитися

Освітня онлайн-платформа України Prometheus пропонує 600 стипендій для внутрішньо переміщених громадян для навчання у сфері IT.

Стипендіальна програма покриває навчання на курсах з актуальних IT-спеціальностей. Йдеться про Java, Frontend, QA Manual, QA Auto, DevOps та UX/UI. Зареєструватися на один із шести доступних курсів учасники можуть до 7 жовтня. Для реєстрації на стипендіальну програму ти можеш перейти на сайт Prometheus або заповнити форму за посиланням.

Організатори стипендіальної програми зазначають, що особливість цих курсів полягає у їхній практичності, оскільки вони були створені в співпраці з роботодавцями. А отже, це допоможе здобути максимум корисних знань для новачків у професії.

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Додатково студенти матимуть можливість вивчати англійську для IT-спеціалістів і поради з пошуку першої роботи у цій сфері.

Хто має право на стипендію

Отримати право на проходження курсів за стипендіальною програмою від Prometheus можуть жителі або внутрішньо переміщені особи Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Одеської областей. На момент подачі заявки вони мають проживати в одному з перелічених регіонів України.

Також на стипендію можуть претендувати:

ветерани війни та їхні родини;

громадяни, які залишилися без роботи через війну;

ті, чиї домівки були пошкоджені через військові дії Росії на території України;

внутрішньо переміщені особи;

інші уразливі групи населення.

Також на стипендіальну програму можуть подати заявки ті, хто постраждав від війни та проживає у прифронтових районах. Їхня участь можлива за умови наявності вільних місць.

Кандидатам також потрібно аргументувати свою мотивацію до навчання та бути готовими до активного проходження курсу.

Які курси можна пройти

Курс Java Beginner

Протягом 17 тижнів ти вивчатимеш найбільш відому мову програмування — Java, що дозволить почати працювати в IT-сфері.

Frontend. Базовий курс від Ciklum

За 16 тижнів ти дізнаєшся, як розробляти, верстати та наповнювати веб-сайти та додатки.

Курс Тестувальник QA Manual

Ідеально підходить для тих, кого цікавить тестування програмного забезпечення, а також хто готовий до першої співбесіди у сфері IT.

Курс Тестувальник QA Auto

Протягом 11 тижнів ти зможеш вивчити Python — ідеальну мову для новачків у програмуванні.

Курс DevOps та Kubernetes. Практичний інтенсив

За 10 тижнів ти зможеш отримати навички, які необхідні для роботи інженером DevOps.

Курс UX/UI Design Basic

Курс триває 15 тижнів і зорієнтований на розробку графічного контенту.

Ці онлайн-курси розроблені за участю провідних IT-компаній. Зокрема це GlobalLogic, Ciklum, Intellias, EPAM. Реалізація курсів відбувається завдяки підтримці проекту USAID Зміцнення громадської довіри (UCBI).

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