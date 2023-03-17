Можуть працювати на рівні: топ-менеджерки про роботу в ІТ та випадки сексизму

Україна уже на півшляху до повної гендерної рівності. Водночас доки одні працюють на знищення стереотипів та всіляко відстоюють право та можливість жінки без будь-яких складнощів підійматися кар’єрними сходинками, все ще існують люди, які не підтримують такий рух.

Особливо це стосується так званих чоловічих сфер діяльності, таких як ІТ. Українські топ-менеджерки розповіли про власне кар’єрне зростання та випадки сексизму, які траплялися з ними.

Чи справді в ІТ-сфері є сексизм?

Віра Ткаченко працює в компанії Chief Technology Officer у MacPaw з 2007 року. Жінка зізнається, що зростала вона поступово, хоча й не так швидко, як того хотілося.

Зараз також дивляться

— За свою кар’єру я стикалася з сексизмом, але мені пощастило, бо не було моментів, коли мене сильно дискримінували чи зачіпали. Але невеличкі епізоди завжди є.

Коли я влаштовувалася на першу роботу, наприкінці співбесіди, що тривала майже весь день, зайшов гендиректор і сказав щось на кшталт: “Може, ти підеш на тестувальницю? Зазвичай дівчата на цю роль ідуть”.

Жінка пригадує: тоді вона просто знала, чого насправді хоче. Тож впевнено відповіла відмовою.

На одному мітапі Віра була єдиною дівчиною серед учасників. Через це хлопці на заході сприйняли її за адміністраторку, а не таку ж учасницю, питали: “Де брати чашки?”

На інший такий захід жінка не змогла приїхати. Коли їй телефонували, то вкинули дорікання: “Через вас одну ми замовляли шампанське, бо інші учасники — чоловіки, а вони п’ють пиво”. Жінка тоді дуже здивувалася такому сексизму в обидва боки.

— Мене дещо тригерять фрази на кшталт “хлопці зробили”. Я розумію, що так не спеціально говорять, але це неприємний сталий вислів, бо в командах не лише чоловіки, — каже Віра Ткаченко.

Топ-менеджерка Delivery Manager в Master of Code Global Ольга Гром потрапила у сферу ІТ абсолютно випадково. Сама себе вона називає self-made woman, бо перейшла з абсолютно іншої спеціальності до сфери комп’ютерних технологій.

— Упродовж кар’єри я працювала на посадах Account Manager, Project Manager і Product Manager. Тепер я Delivery Manager у Master of Code Global, — розповідає Ольга.

Що точно б хотіла змінити у своєму попередньому шляху — це розуміння того, що нормально чогось не знати. Я б знайшла ментора, який допоміг би швидше та ефективніше розвиватись і менше припускатися помилок.

Жінка каже: найбільшим викликом для таких, як вона, стало поєднання материнства та кар’єри.

Водночас зараз вона вже не бачить такої гострої проблеми сексизму, як це було раніше.

Треба працювати над навичками

А ось Юлія Штукатурова, яка також працює у відомій ІТ-компанії, каже: самій їй щастило ніколи не відчувати до себе упередження через стать.

— Думаю, ІТ-галузь в Україні дуже толерантна. Я жодного разу не стикалася з сексизмом, практично не чула про його прояви від колег-жінок за цей час. Тож мені здається, що якщо ця проблема і є, то вона мінімальна.

Натомість точно скажу, що в IT можливість кар’єрно розвиватися доступна як жінкам, так і чоловікам. У цій галузі людей підвищують з огляду на їхню кваліфікацію, перформанс, а не керуються гендерними упередженнями.

Щоб стати гарним спеціалістом, варто працювати над своїми навичками та вдосконалювати їх. Поради для тих, хто мріє увійти в ІТ-сферу, шукай у нашому іншому матеріалі.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!