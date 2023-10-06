Непросто, але тобі точно під силу: як вирахувати компенсацію за невикористану відпустку в Україні

Часом розібратись у фінансових аспектах буває складно, адже доводиться застосовувати старі шкільні формули, про які колись так мріяли забути. Та все ж таки іноді виникає потреба застосувати їх та дізнатись, як вирахувати компенсацію за невикористану відпустку в Україні у 2023 році.

Зміни до законодавства щодо розрахунку компенсацій

8 вересня уряд ухвалив постанову Кабінету Міністрів № 957 Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100 і від 8 серпня 2016 р. № 500. Згідно з цим документом внесено зміни до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 08.02.1995 № 100, що й вплинуло на нові розрахунки компенсацій.

Згідно з оновленнями, тепер людина, яка буде звільнятись до 31 грудня 2023 року та хоче отримати компенсацію, має вираховувати її, спираючись на середню зарплату, яку вирахувати можна буде наступним чином. Наприклад, якщо особа прагне звільнитись у жовтні, то її середня заробітна плата буде розраховуватись за період з січня по жовтень.

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У старому варіанті її рахували за останні 12 місяців, які людина пропрацювала, чи від дати, коли людина брала відпустку. Тобто враховували б період з листопада по жовтень.

Однак, це не всі оновлення. Адже у 2024 році на нас знову чекають зміни. Тепер, якщо людина захоче звільнитися, наприклад, 1 лютого, то її компенсація буде розраховуватись двома шляхами. Якщо людина не використала свої 24 календарні дні відпустки за 2023 рік, то за них компенсація буде рахуватись окремо від тих днів, які вона не використала вже у 2024 році.

Приклад розрахунку компенсації за невикористану відпустку

Згідно з роз’ясненням Мінекономіки, за 2023 рік суму виплат, які будуть компенсовані працівнику за невикористану відпустку, рахуватимуться за період з 1 січня 2023 року.

Для того, щоб розрахувати компенсацію, необхідно порахувати, скільки календарних днів минуло з 1 січня 2023 року до дати звільнення у 2023 році. Потім необхідно розрахувати, скільки за цей період людина отримала коштів та поділити їх на кількість календарних днів до дати звільнення. Цю суму коштів потім і варто множити на кількість невикористаних днів відпустки.

Наприклад, у спрощеному варіанті, людина не брала лікарняні та не працювала без збереження заробітної плати. 1 жовтня вона вирішила, що хоче отримати компенсацію за невикористану відпустку. Її заробітна плата щомісяця становила 10 тисяч гривень. За десять місяців — це 100 тисяч гривень.

За період з 1 січня по 1 жовтня минуло 274 календарних днів. Тоді спершу необхідно розрахувати середню заробітну плату за день, тож потрібно поділити 100 000 на 274 й отримаємо близько 365 гривень. Тоді залишається помножити цю суму на кількість днів невикористаної відпустки, наприклад, їх буде 24.

Тоді сума компенсації має становити 8760 гривень.

У воєнний час вихідних днів, що пов’язані зі святами, немає, тому й кількість днів у розрахунку не змінюється. Інакше б кількість святкових днів необхідно було відняти спершу від загальної кількості календарних днів.

Також раніше ми розповідали, як подати заявку та що необхідно довести, щоб отримати компенсацію за втрачене через війну житло.

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