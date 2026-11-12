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Яка максимальна пенсія в Україні та ким для цього треба працювати

Вікторія Мельник, журналістка сайту 12 Листопада 2026, 13:00 2 хв.
максимальна пенсія в україні
Фото Pexels

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