Яка максимальна пенсія в Україні та ким для цього треба працювати

Пенсійне забезпечення — гілка, в яку держава щороку закладає бюджет на виплати для пенсіонерів.

Сьогодні ми розповімо, яка найбільша пенсія в Україні та хто її отримує.

Який максимальний розмір пенсії в Україні

В Україні найвищими пенсіями вважаються виплати від 10 тис. гривень. Станом на 2026 рік максимальний розмір пенсії становить 25 950 гривень.

Загальний максимальний розмір пенсії в Україні зріс на 2 340 грн з січня 2026 року.

Щоб дізнатися розмір призначеної тобі пенсії та складові пенсійної виплати, авторизуйся в особистому кабінеті на порталі електронних послуг Пенсійного фонду та зайди в розділ Моя пенсія.

За загальними правилами, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати 33 роки страхового стажу. Якщо стажу не вистачає, його можна докупити.

Українці зі стажем роботи принаймні 23 роки можуть вийти на пенсію у віці 63 років. Якщо стажу недостатньо, пенсію можна отримати з 65 років, якщо страховий стаж складає не менше 15 років.

Максимальні розміри пенсії виплачують, як правило, держслужбовцям, співробітникам місцевого самоврядування, вченим, народним депутатам.

Судді, прокурори, військові можуть мати спеціальні пенсії, розмір яких не обмежується сумою 25 950 гривень.

Якщо у тебе менш як 15 років стажу, можеш розраховувати на виплату державної допомоги замість пенсії.

Раніше ми розповідали про доплату до пенсії 1000 грн — які пенсіонери можуть отримати гроші.

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