Які норми робочого часу у 2024 році: тривалість під час воєнного стану

Під час воєнного стану, як відомо, скасовуються додаткові вихідні на свята. Тому в багатьох людей змінилися графіки роботи, тривалість робочого часу та кількість вихідних. Читай у нашому матеріалі, яка норма робочого часу 2024 в Україні.

Норма робочого часу 2024 в Україні: останні зміни

У 2024 році буде 366 календарних днів. Неробочих, тобто вихідних (субота та неділя) в умовах п’ятиденного робочого тижня буде 104 дні. Робочих днів у 2024 році буде 262.

Якщо рахувати за 40-годинним графіком на тиждень (5 днів роботи на тиждень по 8 годин) — це 2096 годин за рік. За 36-годинним — 1886 годин. За 24-годинним графіком на тиждень — 1257 годин.

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До початку повномасштабної війни норми тривалості робочого часу для працівників встановлювало Міністерство економіки. На час воєнного стану норм тривалості фактично немає, тому роботодавці або залишилися на старих графіках, або адаптували їх.

У тих людей, які працюють у приватних установах, можуть бути додаткові вихідні та святкові дні. Тому їхні норми вираховуються бухгалтерами окремо.

Крім цього, для робітників державних установ можуть бути скорочені робочі дні у п’ятниці чи понеділки. Тому річна норма тривалості робочого часу може відрізнятися.

Нормальна (стандартна) тривалість робочого часу в Україні на тиждень — 40 годин.

Для робітників критичної інфраструктури, оборонного сектору, забезпечення життєдіяльності — кількість годин може бути збільшена до 60 на тиждень.

36-годинний робочий тиждень найчастіше мають вчителі-методисти дошкільних закладів, лікарі, науково-педагогічні працівники, робітники установ зі шкідливими умовами праці, підлітки 16-18 років.

24-годинний робочий тиждень найчастіше у підлітків 15-16 років, та підлітків 14-16 років, що мають право працювати лише на канікулах.

Понаднормові години роботи можна включати до плану, вони оплачуються. Однак є обмеження — не більш як 4 години за два дні поспіль, не більш як 120 годин на рік на одного робітника.

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