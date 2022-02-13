Пекти тортики чи розповідати про давні цивілізації: як перетворити свої хобі на роботу

У шкільні роки на уроках англійської мови нам часто доводилось зазирати у глибини своєї душі. Часом навіть більше, ніж у дорослому віці на прийомах у психотерапевта. Найбільш поширеним питанням було “яке твоє хобі?”

Одразу згадувались усі гуртки, куди водили батьки. Однак з плином часу в житті залишались лише найулюбленіші заняття, якими б дивними вони не здавались. Більш незвично могла лише прозвучати думка, що хобі може стати справжньою роботою.

Чи хотілось вам не тихенько о третій ночі на кухні випікати вишукані десерти, а створити власну кондитерську? Або ж малювати абстрактні картини алкогольними чорнилами не тільки для друзів та сім’ї? Можливо, у рожевих мріях ви бачите, як читаєте лекцію про загадковий підводний світ?

Варіантів може бути безліч. А як все ж наблизити примарні картинки з уяви до реальності, спробуємо розповісти далі. Проте спершу нагальне питання.

А комусь взагалі вдавалося перетворити хобі на роботу?

Наприклад, Бен Харріс з англійського графства Корнуолл став майстром дерев’яних човнів. Ба більше, про нього навіть зняли невеличкий документальний фільм. Чоловік просто дуже любив працювати з деревом, а тепер власноруч робить речі, на яких можна вирушити у подорож морем.

Ще один британець Енді Сміт раніше працював шеф-кухарем у ресторанах рівня Michelin. Натомість чоловік вирішив усе змінити й почав справу, про яку мріяв би, мабуть, кожен житель Королівства, і відкрив власну пивоварню.

До речі, зараз вона вважається однією з найкращих у Лондоні, а про власника теж зняли невеличкий фільм.

Бен Харріс

The New York Times минулого року теж поцікавилось, чи вдалося комусь із жителів США забути про примарну американську мрію і зайнятись тим, що насправді подобається. Видання знайшло декілька неординарних історій.

Одним із героїв став Ден Пелосі. У минулому чоловік був арт-директором моди в Брукліні. Проте під час пандемії він зумів знайти цікаве хобі, яке повністю змінило його життя.

Пелосі просто почав готувати без будь-якої кулінарної підготовки та ділився цим процесом у соцмережах. Після цього він вирішив піти далі й тепер займається улюбленою справою на постійній основі.

Іншим героєм став Ерік Уорнер. Колись давно він мріяв заснувати власний інді-лейбл. Проте довго працював у сфері IT веб-програмістом. І у його життя теж втрутився локдаун, подарувавши змогу займатися улюбленою справою – створювати вінілові платівки.

Проте не лише чоловікам вдається кардинально змінити життя. Наприклад, Тіффані Денджерфілд колись була водієм FedEx, а тепер готує мило на своїй кухні. Так-так, ви згадали про роман Чака Поланіка чи героя Бреда Пітта із фільму.

Однак дівчина просто намагалась у такий спосіб створити продукт, який би не пересушував шкіру її дітей. Та і процес створення мила виявився дуже розслабляючим.

Що ж стосується українських мрійників, то гарним прикладом може стати історія судді МастерШеф.Професіонали. Ольга Мартиновська довго йшла до улюбленої справи, встигла попрацювати флористом і менеджером у банку. Однак душа тягнулась до кулінарії.

Авжеж, коли знаєш, чого хочеться, справи йдуть швидше. Так, після перемоги на шоу МастерШеф Ольга не лише пройшла навчання у найвідомішій кулінарній школі світу, але й стала справжнім шеф-кухарем та фуд-продюсеркою. Чим не історія для фільму про успіх?

Що потрібно зробити насамперед

Згадай, що дійсно тобі подобається робити

Звичайно ж, існують виняткові особистості, які завжди точно знають, чого хочуть, а серед улюблених справ у них лише одне заняття. Проте у когось їх може бути декілька. Яке ж обрати, щоб перетворити на роботу?

Спочатку потрібно перерахувати усі заняття, які приносять моральне задоволення. Але не соромтесь перед собою і напишіть спочатку все, оскільки завжди можна покращити свої навички.

Можна навіть розпитати своїх близьких та друзів, що вони вважають дійсно вашим улюбленим заняттям та до чого у вас є хист.

Враховуй свої слабкі та сильні сторони

Перелічи свої особливості, наприклад, стиль спілкування та вміння формувати чіткий план роботи.

Можна пройти декілька тестів, які допоможуть зрозуміти себе. Психологічні чи профорієнтаційні – насправді згодяться усі, якщо підійти до них з критичним мисленням та почуттям міри.

Важливо зрозуміти, чи хочеш ти часто спілкуватися з людьми, наприклад. Або ж для тебе важливо мати постійне робоче місце на кшталт офісу.

Так буде легше зрозуміти, який новий напрям дійсно приноситиме задоволення.

Спробуй знайти спільне між особливостями свого характеру та улюбленою справою

Звучить досить заплутано, на ділі ж усе значно простіше. Потрібно співставити перші два пункти.

Наприклад, якщо ти полюбляєш готувати, але не в захваті від спілкування з великою кількістю людей, то вести кулінарні курси у перспективі буде, найімовірніше, складнувато.

Проте не потрібно через одне неспівпадіння розчаровуватись та все кидати. Адже ти просто можеш змінити формат – замість курсів обрати готування перед камерою, де будеш лише ти.

Остаточно наполягати на якомусь занятті не варто, оскільки з часом бажання можуть змінитись та іноді варто за ними слідувати, щоб знайти дійсно справу свого життя.

Вивчи можливі шляхи розвитку

Якщо вдалося зрозуміти, що прагнеш перетворити хобі на бізнес, то необхідно ще вивчити ринок та дізнатись, чи є попит на те, що ти запропонуєш. Це, звичайно ж, обережний план, а для ризикованих натур можна спробувати просто популяризувати свій товар чи послугу.

Таке дослідження може додати впевненості у фінансовій життєздатності ідеї, але аж ніяк не є гарантією успіху.

Визначся, які результати хочеш бачити у майбутньому

Цей пункт потрібен як для власної мотивації, так і для побудови мінімального плану дій.

Наприклад, якщо ти мрієш про власну галерею, а зараз просто малюєш картини, то в ідеальному світі варто було б з часом почати накопичувати заробіток, підшуковувати приміщення і вивчати тонкощі управління.

Не переставай вчитися

Так, звичайно ж, це може бути просто талант, який зійшов із рожевих хмаринок. Проте його швидко наздожене той, хто ще декілька років тому вважався нездарою, завдяки невтомній праці над собою.

Окрім того, світ не стоїть на місці та завжди знайдеться те, чого хтось іще не знає. Чому б тоді не спробувати стати ще кращим і дізнатись на одну річ більше, ніж учора?

Будь готовий(-а) попрощатися з терміном хобі

У тебе не буде часу малювати картини, знімати фото чи пекти тістечка просто для задоволення. Хобі перетвориться на джерело заробітку і з часом обростатиме організаційними буденними справами.

Як перетворити хобі у справу життя

Тож ви виконали усі попередні пункти, але ще маєте визначитись, як саме чарівна паличка має перетворити гарбуз на карету. І чому саме гарбуз має стати саме каретою? Знову ж таки, звучить складніше, ніж на практиці.

Тепер потрібно зрозуміти, що вони мають схожу форму, яка підходить для конкретної ситуації. Тобто вам необхідно побачити, під який шаблон занять хочете підігнати своє хобі.

Навчати інших

Наприклад, ти розумієш, що маєш бажання спілкуватися з іншими людьми, ділитися своїми знаннями, скажімо, про особливості розведення орхідей.

Незалежно від того, маєш ти диплом з ботаніки чи ні, якщо у тебе справді гарно виходить доглядати за примхливими рослинами, навчити інших цього буде дійсно гарним та корисним заняттям.

Продавати свої творіння

Тут все досить просто. Якщо ти любиш створювати картини чи випікати святкові торти, то їх, звичайно ж, можна продавати.

Однак варто пам’ятати: якщо до картин є лише естетичні вимоги, то до кулінарних шедеврів — ще й санітарно-гігієнічні. Тому варто вивчити це питання ретельно, щоб справа йшла, як по масляному крему.

Інший варіант — більш глобальний. Можна найняти людей, які щось виготовлятимуть. Тобі залишиться лише вигадати, як продукт їхньої діяльності продавати.

Надавати послуги

Навіть звичайна любов до ранкової зарядки чи пробіжки може стати роботою. Необхідно лише зібрати тих, кому це цікаво.

Тоді ти зможеш поділитися власними знаннями, робити звичну для себе справу, допомогти іншим, ще й отримати від цього заробіток. Чим не казкова перспектива?

Писати або розповідати про своє захоплення

Частково схожий на перший пункт, але для інтровертів. Оскільки можна зібратися з силами, а потім спілкуватись лише з телефоном чи ноутбуком.

Просто варто говорити про своє захоплення, яким би воно не було. Цивілізація Мая чи глибоководні рибки – на будь-яку тематику знайдеться своя аудиторія. Окрім того, ти ще й зможеш знайти однодумців.

І хоч тут шлях до заробітку трохи довший за попередні, все одно це гарний шанс робити улюблену справу. Пізніше можна виступати на лекціях, запустити свій YouTube канал або ж навіть написати книгу.

Стати професіоналом

Дійсно найдовший шлях до мети, але досить змістовний. Він підходить якраз для найбільш впевнених у своїх уподобаннях.

Тому якщо тебе не покидають думки про нейробіологію, то рішення досить очевидне — піти вчитися знову і потім займатись наукою.

Хочеться стати професійним музикантом, співати в опері чи грати на сцені із рок-зірками? Тоді потрібно опанувати певний інструмент і наполегливо йти до своєї мети, не забуваючи про терпіння.

Іноді ж буває, що наче і знаєш чим хочеш займатись, і навіть досвід є, але на роботу все одно не беруть. Ба більше, навіть не передзвонюють.

Можливо проблема у неправильній презентації своїх вмінь? Читай, як написати вдале резюме і перевір чи справді ти робиш усе правильно.