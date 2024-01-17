Сертифікація вчителів 2024 — що відомо, як зареєструватися та які документи потрібні

З 15 січня стартувала реєстрація на сертифікацію вчителів 2024. Про це повідомляють на сайті Міністерства освіти і науки України. Детальніше про усі нюанси реєстрації розповідаємо далі у матеріалі.
Процес подання заявок складається з двох періодів:
Однак слід зазначити, що прийом заявок може бути припинений достроково у разі набору максимальної кількості учасників. Тож у МОН радять не зволікати з цим процесом.
Однак слід зазначити, що прийом заявок може бути припинений достроково у разі набору максимальної кількості учасників. Тож у МОН радять не зволікати з цим процесом.
Які категорії вчителів та яка максимальна кількість місць для участі у сертифікації:
Також були визначені квоти для окремих регіонів, детальну інформацію про які можна знайти за цим посиланням.
Щоб узяти участь у тестуванні, викладачі мають відповідати таким критеріям:
Узяти участь у сертифікації вчителів 2024 не мають права:
Фото: Pexels
Щоб успішно зареєструватися, потрібно здійснити наступні дії:
Оформлена реєстраційна картка-заява.
Копія паспорта громадянина України (сторінки з фото, прізвищем, ім’ям, по батькові) або іншого документа, що посвідчує особу, у разі відсутності паспорта.
Копія одного з таких документів:
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