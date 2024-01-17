Сертифікація вчителів 2024 — що відомо, як зареєструватися та які документи потрібні

З 15 січня стартувала реєстрація на сертифікацію вчителів 2024. Про це повідомляють на сайті Міністерства освіти і науки України. Детальніше про усі нюанси реєстрації розповідаємо далі у матеріалі.

Реєстрація на сертифікацію вчителів 2024: дати та кількість місць

Процес подання заявок складається з двох періодів:

Основний (з 15 по 25 січня) — прийом заявок триватиме до набору максимальної кількості учасників у кожному регіоні.

Додатковий період (з 26 по 30 січня) — прийом заявок продовжиться до досягнення загальної максимальної кількості учасників.

Однак слід зазначити, що прийом заявок може бути припинений достроково у разі набору максимальної кількості учасників. Тож у МОН радять не зволікати з цим процесом.

Які категорії вчителів та яка максимальна кількість місць для участі у сертифікації:

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1500 місць для вчителів початкових класів;

1000 місць для вчителів математики, що здійснюють навчання за новим Державним стандартом у рамках адаптаційного циклу базової середньої освіти (5–6 класи НУШ);

1000 місць для вчителів української мови та літератури 5–6 класів НУШ;

500 місць для вчителів предметів та інтегрованих курсів у галузі громадянської та історичної освіти та/або у галузі Суспільствознавство.

Також були визначені квоти для окремих регіонів, детальну інформацію про які можна знайти за цим посиланням.

Реєстрація на сертифікацію вчителів 2024: хто може узяти участь

Щоб узяти участь у тестуванні, викладачі мають відповідати таким критеріям:

Досвід у сфері педагогіки — не менше як два роки. Основне місце роботи — посада вчителя:

початкових класів;

математики;

української мови та літератури;

історії та/або громадянських дисциплін, що підтверджується відповідною довідкою з навчального закладу.

Узяти участь у сертифікації вчителів 2024 не мають права:

Педагоги, що працюють на сумісництві або за суміщенням в освітніх установах за відповідним фахом;

Керівники та їх заступники з педагогічним навантаженням із вказаних дисциплін;

Педагогічні працівники, які вже успішно пройшли сертифікацію у 2022–2023 роках;

Вчителі, які у 2023 році не змогли успішно пройти хоча б один з етапів сертифікації, а саме: набрали менше ніж 60% від максимальної кількості тестових балів, не подали або подали з порушенням результати самооцінювання власної педагогічної майстерності, отримали занадто низьку кількість балів за результатами експертної оцінки професійних компетентностей.

Реєстрація на сертифікацію вчителів 2024: алгоритм дій

Щоб успішно зареєструватися, потрібно здійснити наступні дії:

Створити реєстраційну картку-заяву на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Завантажити та зберегти Контрольно-інформаційний лист, який допоможе тобі у подальшому під час реєстрації. Перевірити коректність даних у реєстраційній картці-заяві, які ти вказав(-ла) під час роботи із сервісом. Заповнити заяву в реєстраційній картці-заяві. Підготувати копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків/ідентифікаційного номера фізичної особи-платника податків (якщо вони є) та завірити їх особисто. Сформувати набір реєстраційних документів та відправити його на адресу відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти, що зазначена в Контрольно-інформаційному листі. Отримати рекомендований лист з реєстраційним повідомленням учасника від регіонального центру оцінювання якості освіти. У ньому будуть вказані логін і PIN-код для доступу до Кабінету учасника сертифікації. Цю інформацію також можна отримати через сервіс Перевірка стану реєстрації на сайті УЦОЯО.

Які документи потрібні для реєстрації на сертифікацію 2024

Оформлена реєстраційна картка-заява.

Копія паспорта громадянина України (сторінки з фото, прізвищем, ім’ям, по батькові) або іншого документа, що посвідчує особу, у разі відсутності паспорта.

Копія одного з таких документів:

довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи-платника податків;

картки фізичної особи-платника податків;

сторінки паспорта з відміткою про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

сторінки паспорта з відміткою про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

довідки з закладу освіти, де працює педагог.

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