Річна декларація за 2023 рік: терміни подачі для ФОП

З 1 січня 2024 року ФОПи мають подати декларацію за попередній, 2023 рік. Також з 1 січня змінилася форма Декларації про майновий стан і доходи.
Як подати річну декларацію за 2023 рік і про що варто памʼятати ФОПам всіх груп — далі у матеріалі.
Для ФОПів першої та другої груп, річну декларацію за минулий рік, ЄСВ та Єдиний податок треба подавати у такі терміни:
Під час дії воєнного стану в Україні продовжує діяти добровільна оплата ЄСВ за себе для всіх ФОП та самозайнятих. Однак за такої умови не нараховуватиметься трудовий стаж.
Під час дії воєнного стану в Україні продовжує діяти добровільна оплата ЄСВ за себе для всіх ФОП та самозайнятих. Однак за такої умови не нараховуватиметься трудовий стаж.
Декларацію з єдиного податку за минулий рік ФОП першої та другої груп мають подати до 29 лютого 2024 року, включно разом з податком ЄСВ:
ФОП першої та другої групи, які зареєстровані лише у 2023 році, до 30 квітня 2024 року також повинні подати за перший місяць реєстрації:
ФОП третьої групи до 9 лютого 2024 року подають Декларацію з єдиного податку за 2023 рік разом з додатком ЄСВ:
ФОП загальної системи подають Декларацію про майновий стан і доходи за 2023 рік разом з додатком ЄСВ до 30 квітня.
Додаються:
До 9 травня здійснюється оплата за підсумками року ПДФО та військовий збір.
До 9 травня здійснюється оплата за підсумками року ПДФО та військовий збір.
З 1 січня 2024 року змінилася форма Декларації про майновий стан і доходи.
— Нова форма декларації передбачає виокремлення податкових зобов’язань по податку на доходи фізичних осіб при визначенні мінімального податкового зобов’язання фізичними особами — підприємцями (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) — власниками, орендарями, користувачами на інших умовах (у тому числі на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь.
Водночас звертаємо увагу, що сплата податку при визначенні МПЗ фізичними особами — підприємцями (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) здійснюється за кодом бюджетної класифікації 11010500 — податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування, — пояснюють у ДПС Волинської області.
Декларація про майновий стан та доходи за 2023 рік самозайнятими особами має здійснюватися до 30 квітня. Додаються:
Також до 31 липня відбувається оплата ПДФО, а також військовий збір за 2023 рік.
ФОП-роботодавці повинні до 9 лютого подати об’єднаний звіт Податковий розрахунок сум доходів фізичних осіб за четвертий квартал, використовуючи форму F0500109.
Звіт подається, якщо за квартал було виконано виплати фізичним особам.
Звіт подається, якщо за квартал було виконано виплати фізичним особам.
З 1 січня 2024 року оновились реквізити лише окремих рахунків:
Правильність реквізитів можна перевірити за посиланням, де вказані рахунки для сплати податків на 2024 рік.
Як подати декларацію про доходи онлайн, ми розповідали тобі в нашому іншому матеріалі.
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