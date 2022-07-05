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Від грантів до інвесторів: чотири ідеї, де взяти кошти на розвиток бізнесу

Даніела Долотова, редакторка сайту 05 Липня 2022, 14:00
Чотири ідеї, де взяти кошти на розвиток бізнесу
Фото: Pexels

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