Від грантів до інвесторів: чотири ідеї, де взяти кошти на розвиток бізнесу

Бізнес завжди був непередбачуваним для його власників, а особливо, коли на українські землі прийшла повномасштабна війна і кожен день став непевним. Хтось втрачає домівку чи роботу, дехто залишається без справи всього життя.

А що, як так хочеться відновити свій бізнес, або ж дати йому нове дихання? Звідки у такому разі взяти гроші?

Коуч Ірина Мануковська розповіла виданню WoMo, як знайти можливості для бізнесу та забезпечити його новим фінансуванням.

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Як стверджує експертка, існує чимало варіантів для залучення коштів. Звісно, можна шукати партнерів, взяти кредит або кардинально змінити бізнес-модель. Однак існує ще кілька цікавих ідеї, які дозволять знайти гроші для власної справи.

Мікрогранти

Безумовно, спочатку потрібно буде витратити час на те, щоб знайти нові можливості, але коли знаєш, що саме потрібно, процес пришвидшується.

Так свої пошуки можна розпочати з мікрогрантів, які будуть безпосередньо пов’язані з твоїм фахом. Європейські інституції наразі радо надають фінансування невеликому бізнесу у розмірі від п’яти до десяти тисяч євро. Цього має бути достатньо, щоб запустити якийсь новий напрямок.

Макрогранти

Якщо ти прагнеш розширювати свої межі, або ж відчуваєш, що кошти потрібні у більшому розмірі, то варто звернути увагу на макрогранти.

У цьому випадку з’являється можливість об’єднатись з іншими компаніями з різних країн, щоб створити великий спільний продукт, який матиме значення не лише в Україні, але й у всьому світі.

Однак, коли прагнеш долучитись до макрогрантів, то потрібно розраховувати, що на це необхідно чимало часу. Крім того, він вимагатиме значної відповідальності.

Загалом гранти — це гарна можливість отримати ресурси та певний знак довіри до продукту. Тому згодом буде простіше знайти престижних партнерів та клієнтів.

Обмін ресурсами

Якщо раніше тобі доводилось співпрацювати ще з певними видами бізнесу, від яких залежить твій власний, то зараз може бути саме час, щоб об’єднати зусилля.

Звернутись до інвестиційних фондів

Якщо твій бізнес встиг вирости до чималих масштабів, але на даному етапі потребує фінансування, або ж ти просто маєш стартап, то можна звернутись до інвестиційних фондів.

Навіщо комусь вкладати гроші у твій бізнес? Все просто, інвестори, які надають якійсь компанії кілька десятків тисяч доларів, натомість очікують, що згодом вона сама буде коштувати мільйони. Тому для отримання інвестицій ти маєш розробити чіткий бізнес-план, якщо поки його немає.

Крім того, для розвитку або запуску власної справи можна запустити збір коштів на краудфандинговій платформі. Необхідно лише описати продукт та пояснити людям, чому він для тебе настільки важливий.

Проте ти можеш розширити свої можливості й за допомогою інвестицій від держави. Читай, як працює новий проект єРобота від Кабміну та хто може отримати грант.

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