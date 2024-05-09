Вступ до аспірантури: що змінилося в правилах прийому в 2024 році

Якщо ти плануєш вступити до аспірантури, то маєш знати, що тепер відбір проходитиме на конкурсній основі, і своє право на навчання доведеться виборювати. Минулого року Верховна Рада України змінила закон про вступну кампанію 2024 року, і тепер на абітурієнтів чекають нові правила. Що змінилося в правилах вступу до аспірантури — дізнайся з нашого матеріалу.

Вступ до аспірантури 2024 року

В листопаді минулого року Верховна Рада України змінила правила вступу до аспірантури та норми вступної кампанії 2024 року.

Тепер згідно з Порядком прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2024 році усі абітурієнти перед вступом до аспірантури зобов’язані скласти єдиний іспит з іноземної мови. Він є частиною Єдиного вступного іспиту (ЄВІ).

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Єдиний вступний іспит, своєю чергою, складається з двох частин:

тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК);

тест з іноземної мови на вибір абітурієнта: англійської, французької, німецької, іспанської мов.

Для вступу зараховуються результати Єдиного вступного іспиту, який був складений у 2023 або 2024 році. Достатніми для подання документів вважаються певні бали за тести:

оцінка за тест з іноземної мови має бути не менше ніж 130 балів;

оцінка за тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) не менше ніж 100 балів.

Правила прийому до аспірантури 2024: хто звільняється від іспиту з іноземної мови

Але складати іспит з іноземної мови обов’язково не всім.

Ти можеш не складати тест з іноземної мови, якщо вже маєш міжнародний сертифікат з іноземної мови на рівні B2 чи вище (наприклад, TOEFL, IELTS, Cambridge English, TestDaF, DELF, DALF).

Ці сертифікати свідчать про твій високий рівень володіння мовою і є еквівалентом найвищого балу тестування.

Інформація про міжнародний сертифікат також автоматично відобразиться у твоїй особистій картці в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

Корисні для тебе посилання про умови вступу до аспірантури

Дізнатись календар, програми та єдині вступні форми для абітурієнтів магістратури та аспірантури можна на сайті УЦОЯО. Про кількість завдань, форми тестових завдань, час, відведений на їх виконання та схеми нарахування балів можна дізнатися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Базові вимоги розміщено на офіційному сайті МОН України.

До слова, раніше ми також писали про вищу освіту в Чехії для українців.

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