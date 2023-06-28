Як нараховуються відпускні у 2023 році: проста покрокова інструкція

Відпустка — якісне та корисне перезавантаження для будь-якого працівника. Закриваючи всі важливі робочі питання, виникає ще одне — скільки відпускних грошей нарахує компанія на відпочинок. Як самостійно розрахувати відпускні та що для цього потрібно — читай в матеріалі.
Бухгалтер Олена Панченко каже, що за загальними правилами, відпускні нараховуються за спеціальною формулою. Користуючись нею, добовий середній заробіток треба помножити на кількість днів відпустки.
Для того, щоб обчислити відпускні, потрібно знати два важливих показники:
Важливий нюанс: під час розрахунку варто віднімати неробочі, святкові, а також дні, які не відпрацював(-ла) без збереження зарплати.
19 липня 2022 року набрала чинності ст. 21 Закону про відпустки. Згідно з нею, заробітна платня підлеглим за час відпустки має виплачуватися до її початку (якщо немає інших умов, які передбачаються трудовим чи колективним договором). Тобто, у договорах про трудові відносини ця умова може змінюватися.
Згідно з цими змінами, відпускні мають виплатити не за кілька днів до відпустки, а значно раніше. Хоча до 24 лютого 2022 року по закону працедавець виплачував відпускні за 3 календарні дні до відпустки.
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