Як нараховуються відпускні у 2023 році: проста покрокова інструкція

Відпустка — якісне та корисне перезавантаження для будь-якого працівника. Закриваючи всі важливі робочі питання, виникає ще одне — скільки відпускних грошей нарахує компанія на відпочинок. Як самостійно розрахувати відпускні та що для цього потрібно — читай в матеріалі.

Як нараховуються відпускні 2023: пояснює експерт

Бухгалтер Олена Панченко каже, що за загальними правилами, відпускні нараховуються за спеціальною формулою. Користуючись нею, добовий середній заробіток треба помножити на кількість днів відпустки.

Для того, щоб обчислити відпускні, потрібно знати два важливих показники:

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кількість календарних днів (тривалість) відпустки;

свою середньоденну зарплату за розрахунковий період.

Щоб скористатися формулою, дотримуйся інструкції:

порахуй свій середній заробіток за 1 робочий день;

округли суму;

помнож число на кількість відпускних днів;

якщо не знаєш, як визначити суму середньоденної ЗП, просто поділи всі зарплати за минулий рік на кількість робочих днів.

Важливий нюанс: під час розрахунку варто віднімати неробочі, святкові, а також дні, які не відпрацював(-ла) без збереження зарплати.

Виплата відпускних у 2023 році: зміни у законодавстві

19 липня 2022 року набрала чинності ст. 21 Закону про відпустки. Згідно з нею, заробітна платня підлеглим за час відпустки має виплачуватися до її початку (якщо немає інших умов, які передбачаються трудовим чи колективним договором). Тобто, у договорах про трудові відносини ця умова може змінюватися.

Згідно з цими змінами, відпускні мають виплатити не за кілька днів до відпустки, а значно раніше. Хоча до 24 лютого 2022 року по закону працедавець виплачував відпускні за 3 календарні дні до відпустки.

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