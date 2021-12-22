Через п’ять років усі паперові трудові книжки перейдуть виключно в електронний вигляд. До цього часу використовуватиметься як паперовий, так і електронний формат документа.
Ми розповімо, як оформити електронну трудову книжку вже зараз.
— Скан-копія має бути кольорова. — Роби копії всіх заповнених сторінок трудової книжки у хронологічному порядку. — Переконайся, що копії чіткі. — Рекомендована роздільна здатність при скануванні 300 dpi. — Формат зображення має бути .jpg або .pdf. — Розмір кожного файлу має бути не більший за 1 Мб.
Після оброблення твоєї заяви ти матимеш електронну трудову книжку.
У період діджиталізації ти можеш оформити й інші документи, сидячи на дивані. Раніше ми розповідали, як оформити електронний лікарняний.