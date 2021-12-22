Через п’ять років усі паперові трудові книжки перейдуть виключно в електронний вигляд. До цього часу використовуватиметься як паперовий, так і електронний формат документа.

Ми розповімо, як оформити електронну трудову книжку вже зараз.

Увійди або зареєструйся на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ). Зліва на сторінці особистого кабінету вибери в меню Надання скан-копій трудової книжки.

Відскануй свою паперову трудову книжку. — Скан-копія має бути кольорова.

— Роби копії всіх заповнених сторінок трудової книжки у хронологічному порядку.

— Переконайся, що копії чіткі.

— Рекомендована роздільна здатність при скануванні 300 dpi.

— Формат зображення має бути .jpg або .pdf.

— Розмір кожного файлу має бути не більший за 1 Мб. Додай відсканований документ та натисни кнопку Відправити до ПФУ.

Після оброблення твоєї заяви ти матимеш електронну трудову книжку.

У період діджиталізації ти можеш оформити й інші документи, сидячи на дивані. Раніше ми розповідали, як оформити електронний лікарняний.