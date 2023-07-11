Усе про монетизацію в Tik Tok: як заробити та вивести гроші

Соціальна мережа Tik Tok набрала шаленої популярності як в Україні, так і далеко за її межами. Там можна витрачати години життя на перегляд цікавих відео й генерування власного контенту.

Хоча Tik Tok вважається розважальною мережею, тут можна заробляти чималі гроші та просувати свій бізнес. Шанси отримати прибуток є у кожного.

Адже алгоритми цієї мережі дозволяють потрапити в рекомендації будь-якому користувачеві, незалежно від його кількості підписників та активності.

Зараз також дивляться

Та сьогодні ми розповімо про монетизацію. Які способи заробити гроші існують, крім генерування власного контенту і як вивести ці гроші? На ці запитання знайдеш відповідь у нашому матеріалі.

Як заробити гроші в Tik Tok: усі способи

У Tik Tok передбачено кілька шляхів для заробітку. Блогери та активні користувачі мережі можуть поєднувати ці способи, щоб отримати якомога більший дохід.

Реклама

Чимало блогерів рекламує продукцію чи пісні та отримує за це прибуток безпосередньо від бренду чи автора.

Оскільки політика Tik Tok прагне захистити своїх користувачів, то співпраця у цій соціальній мережі має бути офіційною. Щоб оформити стосунки між брендом і блогером, на платформі створено Creator Marketplace.

Щоб зареєструватися, перейди на обліковий запис Creator у налаштуваннях профілю. Потім треба натиснути TikTok Creator Marketplace, щоб керувати акаунтом: встановлювати ставки для спонсорських відео та редагувати профіль.

Тоді бренди отримають доступ до твоєї статистики та пропонуватимуть співпрацю. Проте блогер обирати бренди для співпраці не може.

Заробіток на інтеграціях залежить від кількості підписників:

за 100 000+ підписників можна заробити від $100 до $200 за рекламу; від 200 000 до 1 млн підписників — $250-500; понад 1 млн підписників — від $1000 і вище.

Creator Fund: спеціальний фонд для авторів

Блогери, які активно створюють власний контент у Tik Tok, можуть долучитися до Creator Fund. Так заробіток надходитиме безпосередньо від TikTok. Стати учасником програми можна:

якщо тобі виповнилося 18 років; якщо у тебе є понад 10 тисяч реальних підписників; якщо твої відео зібрали щонайменше 100 тисяч переглядів відео за останні 30 днів.

Наразі українські блогери не можуть взяти участь у цій програмі, проте згодом TikTok збирається розширювати території, де буде доступний Creator Fund.

Прямі ефіри та подарунки

А от на чому справді можуть заробити українці в TikTok — прямі ефіри. Вони доступні для будь-якого користувача мережі, який досяг певної кількості підписників.

Тут створювачам контенту можуть платити глядачі. Під час прямого ефіру у них є змога донатити та дарувати спеціальні подарунки.

Останні в акаунті блогера трансформуються в діаманти, які можна перевести в грошовий еквівалент або інші віртуальні подарунки. Якщо ефір виявився дуже популярним, діаманти можна отримати й від самого TikTok.

Діаманти накопичуються на балансі LIVE Gifts, потім їх можна вивести на свій платіжний рахунок. За кожні 200 діамантів ти можеш отримати приблизно $1.

Як вивести гроші з акаунту: інструкція

На акаунті облікового запису блогерів поступово накопичуються справжні гроші. Щоб вивести їх, нічого не треба підключати. Треба просто додати платіжні дані та дотримуватися правильного алгоритму виведення.

В Україні гроші можна вивести за допомогою міжнародної платіжної системи PayPal. Мінімальна сума виведення з TikTok — $10, меншу вивести просто не вийде.

Зверни увагу, що кожен обліковий запис TikTok можна прив’язати максимум до шести методів виведення коштів.

При цьому неможливо додати понад п’ять акаунтів PayPal та понад три банківські рахунки, тож за потреби способи виведення коштів доведеться поєднувати.

Якщо ти береш участь у кількох функціях чи програмах монетизації, прибутки будуть розсортовані по різних розділах в межах відділу Баланс. Наприклад, окремий прибуток можна вивести з програми Creator Fund або LIVE Gifts.

Оскільки Creator Fund в Україні недоступний, найчастіше блогери виводять гроші від отриманих подарунків. Щоб вивести гроші з акаунту, дотримуйся такого алгоритму дій:

Перейди у TikTok.

Натисни на Профіль у правому нижньому куті.

у правому нижньому куті. В меню у верхньому лівому куті знайди Параметри та конфіденційність, після чого вибери Баланс. Там можна буде переглянути кількість своїх монет та купити їх. А також побачити усі свої прибутки, винагороди та монетизувати їх.

Якщо ти хочеш оновити, змінити чи додати спосіб виведення грошей з подарунків, в Балансі знайди й натисни на LIVE Gifts, а потім на Withdraw. Тут можна буде додати та оновити спосіб оплати.

Щоб вивести зароблену суму, натисни на кнопку Дохід від подарунків , потім натисни Вивести та обери Вивести усі кошти .

, потім натисни та обери . Обери виведення грошей за допомогою PayPal.

З міркувань безпеки процес виведення коштів може тривати до 15 календарних днів. Якщо гроші не прийшли після вказаного терміну, слід звернутися у підтримку.

Ще минулого року PayPal офіційно запрацював в Україні. Читай, що це та як світова платіжна система вплине на життя українців.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.