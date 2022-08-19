Як вивчити іноземну мову самостійно, без репетитора? Поради від тих, кому це вдалося

Кожен з нас хоч раз у житті розпочинав вивчати якусь іноземну мову. Утім, опановували її не всі. В одних не вистачало терпіння, інших не зацікавлювала методика викладання репетитора. Та виявляється, будь-яку мову можна вивчити самостійно.

Як саме — ми спробували з’ясувати у тих, кому вдалося опанувати не одну мову. У них же дізналися, як подолати мовний бар’єр і повноцінно таки заговорити іноземною.

Як вчити англійську — радять експерти

Альона Мороз — ведуча туристичної програми. Жінка впевнена, що нині добрі знання іноземної дозволяють знайти оплачувану роботу і максимально розширити коло знайомств.

Альона вільно спілкується англійською та трохи знає іспанську. Була потреба по роботі. Її вчила самостійно.

— Були зйомки в Латинській Америці, а там англійською не говорять. Я почала шукати способи, які мені могли б допомогти. Багато залежить від викладача і методики. Але я не знайшла людини, котра мені підходить по методиці, і сама почала шукати в інтернеті, — згадує вона.

Коли я почала в Латинській Америці говорити іспанською, люди не могли повірити, що я її вивчала всього три місяці.

— Мені та мова сподобалася настільки, що навіть після повернення я продовжувала її вчити, — говорить телеведуча.

Мову вивчала запам’ятовуванням цілих фраз, а не слів. Каже, саме тоді в потрібний момент у тебе вискочить репліка цілком, а не доведеться довго підбирати, куди те слово вставити.

Я постійно повторювала слова і речення багато разів. Постійно промовляла. Я ходила по квартирі, промовляла фрази, навіть намагалася скопіювати інтонацію. І це спрацювало. Це дієво. А ще — варто дивитися фільми, копіювати вимову героїв, — ділиться досвідом телеведуча.

І головне — за можливості спілкуватися з носієм мови. Окрім практики, ви навіть зможете подолати мовний бар’єр.

Сергій Святенко — експерт із комунікацій, автор Telegram-каналу English as a beauty. Активно володіє шістьма іноземними мовами, пасивно — ще 12-ма.

— Більшість іноземних мов я вивчив сам, не займався ні в групах, ні з викладачами. У мене є велика мережа друзів і знайомих із різних країн, які можуть допомогти мені з’ясувати всі проблемні моменти в мові. Коли я спілкуюся з ними, прошу їх завжди виправляти мої помилки. І коли отримую такий фідбек, у мене повністю відпадає потреба у викладачеві, — розповідає Сергій.

Серйозно взявся за вивчення мов з 19 років. Добре володіє англійською, німецькою, нідерландською, італійською та норвезькою. Нині вчить угорську. Каже, що мова складна, але це виклик. Бо чим складніша, тим цікавіше.

Є дуже багато літератури. Плюс, якщо ти знаєш дві – три мови, то кожну наступну вчити набагато легше. Вже знаєш, де які винятки, яка там буде логіка, — ділиться Сергій.

— В основному вчив сам — розмовні групи, багато інформації в інтернеті, фільми, газети, — говорить він.

Самостійно вчити іноземні мови не так уже й складно, якщо дотримуватися певних правил. Насамперед — регулярність та цілковите занурення.

Читати книги мовою оригіналу, дивитися фільми, слухати іноземну музику й аудіоуроки, спілкуватися з носіями мови по Skype. Намагатися обов’язково відтворювати мову.

Найдієвіший спосіб, який я всім рекомендую, який в мене дуже добре працює, — це коли я намагаюся, вивчаючи нову мову, все перекладати. Все, що бачу, — радить Сергій.

— Наприклад, вийшов хліба купити в магазин — як це сказати англійською? Отримав листа від колеги — як сказати англійською “я отримав листа”? Це постійна робота. Я так, по суті, вивчив швидко німецьку, а не за роки. Одне й те саме слово по різному говорити, але не зазубрювати. Або одразу їх використовувати в речення.

Плюс, якщо вивчили слово, то знайдіть йому одразу застосування. Слова потрібно вчити у зв’язці, у словосполученнях, — говорить поліглот.

А ще — граматику вчити поступово. Читайте будь-який текст вголос. Це допомагає розвинути розмовну навичку, виробити вимову та інтонацію. Щодня хоча б по 20 хвилин.

Дієво також під час побутових справ говорити вголос те, що ви думаєте, лише іноземною мовою. Можна також підспівувати улюбленим виконавцям.

Як вчити мову в задоволення?

— Визначити, яка мова вам довподоби найбільше.

— Мати мету, задля чого вам потрібне володіння цією мовою.

— Знайти методику вивчення мови, яка б вам підходила.

І пам’ятайте, що нову мову можна освоїти в будь-якому віці, якщо займатися постійно і регулярно. Головне — бажання та мотивація.

Як зацікавити дитину англійською та вивчати мову із задоволенням — ми уже розповідали на Вікнах. Радимо почитати, якщо у тебе є малеча.