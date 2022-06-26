Який рівень зарплат зараз та де можна підзаробити влітку в Україні та Польщі

З першими масовими обстрілами на території України з’явилось стільки ж проблем. Однією з них стало й безробіття.

Чимало людей втратили свої домівки, хтось назавжди попрощався з близькими, а комусь довелось забути в один день про власний бізнес та шукати заробітку деінде.

У перші місяці повномасштабного вторгнення й годі було думати про нові вакансії та пошуки роботи, здавалось, варто лише зачекати на закінчення війни та перемогу України.

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Однак згодом виявилось, що потрібно набратись терпіння та почати допомагати своїй державі підтримувати економіку.

Тому кожен як міг почав повертатись на своє робоче місце, а ті, хто його втратив, поринули у пошуки роботи.

Який наразі заробіток пропонують роботодавці

Як повідомляє Главком, експертно-аналітичний центр кадрового порталу grc.ua визначив, що попри літній сезон, у сфері обслуговування, а також туризму, критично мало вакансій.

Проте середня заробітна плата у наявних оголошеннях про роботу вже встигла набрати висот початку лютого і сягає 25 300 грн.

Крім того, пожвавилась ситуація у сфері нерухомості, а потенційним ріелторам та інженерам-проектувальникам пропонують 40 тисяч гривень. Однак представникам робітничих професій можна розраховувати в середньому на більш скромну плату у розмірі 11 500 гривень.

Де можна підзаробити цього літа

Якщо колись існували жарти про підробіток в Польщі, то зараз це виглядає здебільшого як непоганий план. У країні знаходиться чимало українців, які здебільшого втратили свою роботу і тому шукають нову.

Сама ж Польща абсолютно не проти працевлаштовувати наших співгромадян та закрити власні потреби у працівниках деяких сфер.

Медична сфера

Як повідомляє видання Сьогодні згідно з власним дослідженням ресурсу EuropeService, різко відчувається брак кадрів у медичній сфері. Здебільшого середній вік польських медсестер сягає 51-60 років і лікарні переймаються тим, що скоро їм не стане працівників.

Тому місцеві медичні установи готові брати на роботу українок, які вдома вже працювали медсестрами. Спочатку їх оформлюють як особи, що надають сестринську допомогу.

Потім жінки мають отримати дозвіл на роботу у медичній сфері, після чого їх переоформлюють вже як медсестер офіційно.

Технічна сфера

Також українці, які хоча б трохи знають польську мову, можуть спробувати влаштуватись лаборантами. Відповідний досвід роботи не потрібен, а в обов’язки будуть входити лише контроль якості та аналіз будівельних матеріалів.

Зміни тривають вісім годин, а за понаднормові працедавець доплачує. Загалом за місяць можна заробити близько 21700 гривень без вирахування податків.

Сфера обслуговування

Ще одним непоганим варіантом підзаробити може стати робота у польських закладах харчування. Єдине обмеження до претендентів – це вік до 60 років.

Таким чином працівник буде займатись приготуванням їжі або прибиранням від 8-12 годин на день. Оплату вираховують по годинах, по 105 гривень за кожну.

Таким чином у місяць можна заробити близько 21 тисячі гривень, відпрацювавши 200 годин.

Крім того, мережа польських супермаркетів Biedronka теж постійно шукає нових працівників віком до 55 років, які будуть займатись комплектуванням замовлень, викладанням товару на полицях, а також перевіркою термінів придатності.

Якщо відпрацювати 260 годин за місяць, то модна отримати заробітну плату у розмірі близько 27300 гривень.

Часто також роботодавці шукають працівників складу в інтернет-магазині. На таку посаду здебільшого наймають жінок до 50 років.

За 240 робочих годин на місяць можна заробити від 23520 гривень до 30 тисяч гривень.

Робота на виробництві

Одним із популярних запитів роботодавців – працівник на завод. Здебільшого потребують пакувальників товарів.

Отримати таку посаду можуть жінки до 55 років. Заробити таким чином можна близько 21700 гривень за місяць.

Крім того, існує ще один варіант, який підійде як жінкам, так і чоловікам. Виробництва часто потребують операторів машин, які будуть займатись демонтажем і складанням генераторів, стартерів і компресорів.

Після місяця роботи по вісім годин на зміні можна отримати від 17800 гривень. Плата за понаднормові теж передбачається.

Сезонні роботи

Також існує багатьом відомий варіант роботи у сільському господарстві. На збір урожаю здебільшого беруть осіб до 45 років без протипоказань у здоров’ї.

Заразом за годину такої роботи працедавці готові платити близько 98 гривень, за зміну в 10-12 годин виходить 980-11760 гривень.

Зважаючи на те, що багато людей втратили роботу з початку повномасштабного наступу Росії, раніше ми розповіли, де знайти роботу під час війни.

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