Розгляд за скороченою процедурою! Сенат США наблизив надання Україні пакету допомоги

Вечір 8 лютого став багатим на новини. Сьогодні стало відомо, що Сенат США зробив крок до надання Україні пакету допомоги, але це ще не означає, що Україна отримає кошти. Читай, що відомо про голосування за пакет допомоги Україні від США.

Сенат підтримав розгляд допомоги на $95 млрд за скороченою процедурою

Верхня палата американського Конгресу (Сенат) ухвалила процедурне рішення, яке дозволить розглянути законопроект про виділення додаткової фінансової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню.

Необхідні 60 сенаторів проголосували за розгляд за скороченою процедурою. З $95 млрд Україна має отримати 61. Інші кошти розділять між Тайванем та Ізраїлем.

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Законопроект запропонували сенаторам після блокування розгляду угоди про посилення американського кордону, в якій було і питання України.

Проте попереду ще голосування Сенату США, найімовірніше, воно припаде на кінець місяця.

Читати на тему Без конкретики та зі скрипом. Коли Україна може очікувати на допомогу від США та ЄС Читай про допомогу від Сполучених Штатів та Європейського союзу у нашому матеріалі.

Після голосування в Сенаті, законопроект про пакет допомоги Україні надійде до Палати представників.

Від початку року США призупинили надання Україні військової допомоги.

Раніше ми розповідали, що ЄС погодив допомогу на €50 мільярдів.

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