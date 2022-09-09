Що буде, якщо не стати на військовий облік або відмовитися від повістки: яка відповідальність передбачена

Під час воєнного стану вводиться ряд обмежень, які дуже впливають на життя громадян країни. Серед них — необхідність стати на військовий облік усім чоловікам призовного віку, поява до пунктів комплектації військового складу після вручення повістки, заборона на виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 60 років.

Чи може чоловік відмовитися від повістки або не стати на військовий облік під час мобілізації та чи передбачена за таку дію відповідальність — пояснює експерт Ростислав Кравець.

Як можна законно відмовитися від повістки?

В Україні можна відмовитися від повістки, але на це мають бути серйозні підстави. Юрист пояснює, у яких випадках це можливо:

якщо у документі вказані неправильні дані отримувача (ПІБ іншої особи, наприклад);

на повістці немає відповідної печатки військкомату або військового комісара;

повістку вручає неуповноважена на це особа (ТрО чи поліція не мають права вручати повістки).

Як виглядає правильна повістка?

Щоб переконатися в тому, що повістка адресована саме тобі та жодних помилок у документі немає, потрібно уважно перечитати весь вміст документа.

Правильно складена повістка обов’язково має містити:

ПІБ отримувача;

рік народження та адресу чоловіка;

місце роботи;

вид повістки ;

; дату, час та адресу, коли й куди необхідно з’явитися;

назву органу, печатку, підпис, прізвище, ім’я та по батькові керівника військкомату.

Якщо під час вручення повістки ти помітив помилку, можеш відмовитися від повістки. За відмову ніякого покарання немає.

Після відмови співробітник військкомату має скласти відповідний акт про відмову при свідках. Далі акт адресується до центру комплектування.

З призовника можуть стягнути штраф у розмірі від 850 до 1700 грн лише у випадку, якщо було порушено правила військового обліку.

Що буде, якщо не стати на військовий облік?

Загалом ця процедура стосується всіх чоловіків призовного віку, а з часом, імовірно, стосуватиметься і жінок.

Військовий облік не означає, що військовозобов’язаного одразу відправлять на фронт. Втім, відтоді вся інформація про людину буде у військкоматі, і за потреби її можуть мобілізувати.

Якщо не стати на військовий облік, можлива кримінальна відповідальність, пояснює Кравець.

За ухилення від військового обліку передбачена відповідальність за статтею 337 Кримінального кодексу — від 5100 до 8500 грн або виправні роботи до одного року.

А яка відповідальність чекає на тих, хто після отримання повістки не з’явився до військкомату — читай у нашому матеріалі.

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