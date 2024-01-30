Розширення можливостей єОселя: що відомо про зміни в програмі доступного кредитування

Мати місце, куди завжди можна повернутись та відчувати комфорт, надзвичайно важлива базова потреба кожної людини. Тому з жовтня 2022 року в Україні діє програма доступного кредитування єОселя, щоб допомогти українцям придбати власне житло. І вже з 30 січня почнуть діяти зміни у програмі, які мають розширити можливості для населення України.

Що відомо про зміни до програми єОселя

Реалізується програма у співпраці Мінекономіки з Мінцифрою та ПрАТ Укрфінжитло. І вже з 30 січня зміни в програмі допоможуть ще більшій кількості людей. Адже вони дадуть можливість купувати за програмою також приватні будинки та таунхаузи.

Мінекономіки разом з Укрфінжитлом та банками-партнерами працюють над тим, щоб зробити програму єОселя максимально доступною для широкого кола громадян, розширивши можливості для кредитування об’єктів нерухомості, — наголосила перший віцепрем’єр-міністр України — міністр економіки України Юлія Свириденко.

Також завдяки змінам у програмі, ветерани війни, учасники бойових дій та люди, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій та члени їхніх сімей матимуть більше можливостей для отримання позики за програмою єОселя.

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За програмою єОселя військовослужбовці ЗСУ за контрактом, вчителі, медики та науковці можуть отримати пільгову ставку 3% річних на придбання домівки. Учасники бойових дій, ветерани, ВПО та інші громадяни мають право на ставку 7%.

Водночас лишається право отримати доступ до кредитування і для громадян, які не мають у власності домівки, або ж хочуть покращити свої житлові умови.

Крім того, зміни в програмі передбачають збільшення граничної норми надання кредиту за умови купівлі будинку. Надати кредит можуть на не більше, ніж оселю загальною площею в 62,5 квадратних метра на одну особу. На кожного наступного члена родини може додаватись 21 квадратний метр.

Як отримати вигідні умови кредитування на житло за програмою єОселя

Авторизуватися в застосунку Дія. У меню Сервіси вибрати єОселя. Натиснути Почати. Вибрати категорію, до якої ти належиш. Вказати інформацію в заяві. Вказати дані про житло, яке хочеш придбати. Вибрати один або декілька банків, у які хочеш надіслати заяву на розгляд. Це потрібно, щоб отримати попереднє рішення щодо суми можливого кредиту. Перевірити, підписати та відправити заяву.

Коли заявка буде опрацьована, ти отримаєш сповіщення від банку про попереднє рішення щодо видачі кредиту.

Раніше ми також розповідали про досвід киянки купівлі житла за умовами іпотеки єОселя.

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