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Розширення можливостей єОселя: що відомо про зміни в програмі доступного кредитування

Даніела Долотова, журналістка сайту 30 Січня 2024, 18:30
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Фото: Pexels

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