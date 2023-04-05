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Прагнеш підвищення на роботі? Перевір свою готовність до керівної посади

Олена Яковлєва, редакторка сайту 05 Квітня 2023, 11:45
Сім ознак готовності до підвищення на роботі
Фото: Pexels

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