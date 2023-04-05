Прагнеш підвищення на роботі? Перевір свою готовність до керівної посади

Пропозиція щодо підвищення на роботі може застати людину зненацька. А хтось навпаки прагне цього впродовж усієї кар’єри.

Однак як зрозуміти, що ти готовий(-а) до нової ролі? Керівниця освітньої платформи Уляна Кулікова розповіла виданню WoMo про сім ознак готовності працівника до керівної посади.

1. Професійність

Одним з показників професійності є звернення до тебе колег чи навіть керівників за порадами. А якщо ти ще маєш не тільки глибокі знання, а й успішні практичні кейси, то це одразу додає тобі більше експертності.

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2. Досвід роботи у різних умовах

Керівник має не тільки знати бізнес-процес, але й організовувати злагоджену командну роботу. Тут тобі стане в пригоді досвід у сфері комунікацій, перемовин, роботи в кризових умовах тощо.

3. Унікальність

Під унікальністю варто розуміти специфічне знання або нетиповий досвід, набуті раніше або краще за інших. Це сприятиме розвитку бізнесу та модернізації процесів.

4. Харизма

Усі розуміють, що таке харизма, але водночас її природу складно пояснити. Мудрі керівники знають, що силою та залякуванням працівників успіху не доб’єшся.

А ось коли команда бачить натхненного боса, то це і їх спонукає до злагодженої роботи. Не варто думати, що харизма дана одиницям. Її можна відшукати в себе та розвивати.

Для мене харизма — це сильне відчуття наснаги насамперед всередині себе, незгасима самомотивація, — каже Кулікова.

5. Лідерство

На посаді керівника людям інколи доводиться ухвалювати ризиковані та непопулярні рішення. Однак також завдання боса — підтримати команду в складний момент та допомогти подолати страхи й перепони.

6. Креативні ідеї

Креативна ідея — це завжди добре. Свіжий, унікальний, новий задум допоможе об’єднати колектив та допомогти йому “загорітись” твоєю стратегією. А там уже й позитивні результати не за горами.

7. Свідомий вибір та бажання

Бути керівником(-цею) — свідомий вибір, за який потім доведеться відповідати. Тож якщо ти не відчуваєш у собі сил чи бажання підвищувати рівень своєї відповідальності, то краще не змушувати себе.

Однак це зовсім не означає, що в майбутньому ти не станеш готовим(-ою) до цього важливого кроку вперед.

Кожна людина стикається зі страхом у своїй кар’єрі, починаючи ще з навчання в університеті. Читай, як побороти страх невдачі та перетворити його на успіх.

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