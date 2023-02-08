Скільки людей загинуло в Туреччині внаслідок землетрусу: оновлені дані

Нещодавно, 6 лютого, на південному сході Туреччини сталися потужні землетруси, які торкнулися сусідньої Сирії. Стихія та кількість жертв унаслідок струсу земної кори шокували весь світ.

Землетрус магнітудою 7,8 бала приніс тисячі смертей, безліч зруйнованих будинків та постраждалих. Його називають найбільшим землетрусом за останніх 80 років. Скільки людей загинуло в Туреччині внаслідок землетрусу — читай у матеріалі.

Скільки людей загинуло в Туреччині внаслідок землетрусу

Кількість жертв і досі продовжує стрімко зростати. Число загиблих під час землетрусу в Туреччині зросло до 9057, поранено 52 979 осіб. Про це повідомив президент країни Ердоган.

Зараз також дивляться

Працівники різних міжнародних організацій говорять про те, що сьогодні дуже складна ситуація з доставкою допомоги на північ Сирії.

Зокрема, про це каже старша радниця ЮНІСЕФ з надзвичайних ситуацій Мелінда Янг. Це спричинено пошкодженням доріг, особливо на пункті перетину кордону. Крім цього, пошкоджені системи водопостачання.

Відомо, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган має в планах відвідати зруйновані райони Кахраманмараш і Хатай. Також він поїде до Пазарджика, епіцентру землетрусу. Ердоган оголосив надзвичайний стан у десяти провінціях, які найбільше постраждали від землетрусу, на три місяці.

До сьогоднішнього дня продовжує надходити інформація про постраждалих, які й досі перебувають під завалами будинків.

Землетрус у Туреччині: реакція України

Відомо, що Україна також направила рятувальників для того, щоб допомогти турецькому народу. Команда складається із 90 осіб та 10 рятувальних собак, які шукають зниклих безвісти під уламками будівель.

Це — одна з найбільших катастроф нашого регіону і світу, не тільки в історії нашої республіки, — сказав Ердоган.

Туреччині та Сирії просто зараз надають допомогу десятки країн зі всього світу. Вони допомагають гуманітаркою, пошуковими групами та ін.

Президент України також висловив співчуття Туреччині через землетрус, який забрав життя тисячі людей. Володимир Зеленський прокоментував ситуацію у своїх соцмережах, зокрема, у Twitter:

— Я висловлюю співчуття президенту Ердогану, турецькому народу та сім’ям загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині та бажаю якнайшвидшого одужання всім постраждалим.

Ми підтримуємо народ Туреччини у цей скрутний час. Ми готові надати необхідну допомогу для подолання наслідків катастрофи, — йдеться у повідомленні.

Українці, які постраждали внаслідок землетрусу в Туреччині

На жаль, внаслідок катастрофи постраждали й українці. Зокрема у турецькому місті Хатай з-під руїн будинку рятувальники дістали двох громадян України, які вважалися загиблими. Про це повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар.

Громадяни України — живі! На щастя, за перевіреною інформацією, двох громадян України, які вважалися загиблими в турецькому місті Хатай, було врятовано з-під руїн будинку, — написав посол на своїй сторінці у Facebook.

Нам не хочеться уявляти жахливі ситуації, але треба бути готовим(-ою) до будь-чого. Хай там як, знання з безпеки зайвими не будуть. Раніше ми розповідали, що робити при обвалі будинку.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!