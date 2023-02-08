Новини

Скільки людей загинуло в Туреччині внаслідок землетрусу: оновлені дані

Анна Голішевська, редакторка сайту 08 Лютого 2023, 17:10
Туреччина
Фото: Unsplash

Більше новин
Бойова медикиня Марта Дем’янчук: історія про роботу та поранення
Усе в розпеченій пилюці, і час ніби зупинився! Бойова медикиня про роботу на фронті, влучання в бліндаж та ПТСР
вручили повістку на вулиці що робити
Повістки на вулиці. Чи можуть одразу забрати на службу та що робити — розбір експертів
Як прибрати темні кола під очима
Стрес, недосип, проблеми зі здоров’ям? Розповідаємо, як позбутися темних кіл під очима
Наступ Росії
Росія готується до наступу: ГУР попередило про ймовірні напрямки нової атаки військ РФ
Дивитись більше

Матеріали по темі

2023
Як поводитися під час землетрусу у квартирі, на вулиці та в машині
У Сирії жінка народила під час землетрусу: що з дитиною
У Сирії жінка народила під час землетрусу: в якому стані маля
Землетрус у Туреччині сьогодні: наслідки стихійного лиха
Землетрус у Туреччині: наслідки смертоносного лиха, які країни постраждали, чи є серед жертв українці
Землетрус в Україні
А тепер мовою науки. Чи чекати землетрусів в Україні та коли

Відео
0:06:35
Ситуація на Півдні сьогодні: скільки ворожих кораблів у Чорному морі

Від ворожих човнів лишилися лише рятувальні круги: яка ситуація у Чорному морі
0:03:22
У Сирії жінка народила під час землетрусу: що з дитиною
У Сирії жінка народила під час землетрусу: в якому стані маля
0:04:05
театр
Актори змінили сцену на зброю, але вистави тривають: як живе столичний театр під час повномасштабної війни
0:01:31
Промова Байдена в Конгресі США 8 лютого
Ми стоїмо з народом України! Джо Байден розчулив своїм виступом у Конгресі США
0:04:22
Сувенірні брелки
Брелоки з російських танків. Як майстер виготовляє сувеніри зі знищеної ворожої техніки
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 8 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:03:58
Евакуація дітей
Порятунок дітей з пекла. Поліціянти показали унікальні кадри з евакуації
0:03:36
Добробат
Ремонтують дах, вікна та електрику. Волонтери Добробату відновлюють Миколаївщину
0:03:10
Дружківка
Двома ударами знищили чотири будинки та дитсадок: прифронтова Дружківка під постійними обстрілами
0:04:30
Дніпро
Позмінно працювало 400 надзвичайників: якою була рятувальна операція у Дніпрі після удару 14 січня
Більше відео
Наступ Росії
Читати далі
Росія готується до наступу: ГУР попередило про ймовірні напрямки нової атаки військ РФ
Поїздка Володимира Зеленського до Великої Британії
Читати далі
Приїхав подякувати особисто: що відомо про візит Володимира Зеленського до Великої Британії

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь