Кохання не знає вчасності, воно приходить до людей у будь-яку мить та змінює життя назавжди. Для мільйонів пар важливим кроком стає шлюб, до якого закохані виважено підходять з часом. Над обранням романтичнішої дати, аніж 14 лютого — годі й думати! Цього року 14 лютого, у День святого Валентина, шлюб уклали 1132 пари! Про це повідомило Міністерство юстиції України. Якого віку були найстарші молодята та що про таку подію розповіли у Мін’юсті — читай далі. Зараз також дивляться Скільки українців одружилися 14 лютого 2024 За повідомленням Мінʼюсту, охочих побратися саме 14 лютого виявилося більше, аніж було заплановано. Адже з усіх 1132 заяв, 537 подали того ж дня, коли й одружилися.

Під час воєнного стану визначені категорії громадян можуть одружуватися у день подання заяви.

— Найстарша пара побралася на Дніпропетровщині: 72-річна наречена та 83-річний наречений поєднали свої долі у День всіх закоханих.

Найстаршій парі — 72 та 83 роки! Скільки українців одружилося 14 лютого / 5 Фотографій

Також на Миколаївщині взяла шлюб пара, яка живе разом вже 25 років. Вони подали заяву ще в січні саме на цю дату. Адже у кохання немає віку, — написали у Мінʼюсті.

Для багатьох пар суттєвою перепоною для офіційного поєднання у сімʼю стає бюрократична тяганина зі зміною прізвища. Що варто знати про зміну прізвища після одруження, ми розповідали раніше.

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