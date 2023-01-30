Чому йому байдуже? Як чоловіки реагують на розрив: деструктивні та екологічні способи прожити цей етап

Коли шляхи з коханою людиною розходяться, партнери можуть реагувати на це по-різному. Кожен намагається впоратися з болем, навіть якщо той чи інший спосіб іде на шкоду.

Хтось місяцями страждатиме та горюватиме, а хтось уже на наступний день піде на побачення з іншою людиною, ніби нічого й не сталося. Що з цього є здоровим способом прожити розставання, а що деструктивним?

Щоб відповісти на це питання, ми поспілкувалися з сімейним психологом та психотерапевтом Романом Мельниченком. Він розповів про деструктивні та екологічні моделі проживання розриву та як допомогти одне одному остаточно відпустити стосунки.

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Психотерапевт каже, що однакової реакції на те, як чоловіки намагаються прожити втрату стосунків, немає. Однак є популярні деструктивні методи впоратися з цим:

Витіснення

Цей метод один з найбільш популярних та розповсюджених як серед чоловіків, так і серед жінок.

Витіснення передбачає гнів на партнера. За такої моделі людина обирає напрям думок та поведінки, який ображає образ коханої людини та пригнічує його значимість, тому що це полегшує біль.

Наприклад, насправді я любив(-ла), але він/вона виявився(-лась) поганим(-ою) тощо.

Нічого не трапилося

Наступний спосіб впоратися емоціями — заморозити чи заперечити їх. Людина вважає, що нічого особливого не трапилося, усе гаразд.

Саме таку модель поведінки показав після болісного розриву з Дар’єю Квітковою ведучий Нікіта Добринін.

Це життя, нічого критичного не сталось, — написав він у власному Instagram.

Часом після розриву чоловіки вирішують швидко шукати нового партнера; більше, швидше та краще працювати; шукатиму нових сексуальних перемог тощо.

Депресія

Ще один поширений спосіб впоратися з розривом — впасти в депресію. Чоловіки можуть почати випивати, не слідкувати за собою тощо.

Повернути усе назад

Також людина може прагнути повернути партнера та стосунки назад за будь-яку ціну.

За такої моделі людина здатна агресивно нав’язувати себе: переслідувати через повідомлення, намагатися зустрітися, поговорити, домовитися, повернути або підкупити, надавити, зманіпулювати, щоб отримати своє тощо.

Та усі ці чотири способи адаптації до ситуації — неправильні й ведуть лише до психологічного та емоційного вигорання й втоми замість повноцінного проживання етапу. В цьому найбільша небезпека для людини, яка вдається до них.

Як екологічно прожити біль та відпустити минуле

Серед усіх методів прожити біль втрати стосунків, які описані в книгах, фільмах чи серіалах, переважно зустрічаємо саме деструктивні.

Чоловіки стримують або заперечують емоції, вивільняють агресію у бійках, забуваються у швидкому дофаміні. А чи бачив(-ла) ти колись дійсно здоровий спосіб прожити розрив?

Здоровий спосіб впоратися з розривом не вважається крутим чи популярним. Та якщо тобі справді хочеться розпочати нові стосунки без тягаря минулих, то варто все-таки звернути на нього увагу.

Єдиний правильний спосіб, — зазначає психотерапевт, — це визнати, що стосунки закінчилися.

Після цього почнеться етап горювання. Може навіть виникнути злегка депресивний стан, але він правильний, адже спровокований визнанням, що стосунки закінчились.

Після визнання реальності мозок починає допомагати нам пережити розрив.

Окситоцин підтримує та зміцнює зв’язки з людьми, які нам близькі. Натомість коли ми визнаємо, що стосунки закінчені, виділяються великі дози кортизолу та інших гормонів, які починають руйнувати ці зв’язки.

Поступово залежність, любов, почуття до іншої людини починають зменшуватися. Тож горювання — це єдиний правильний шлях до того, щоб відпустити.

Період горювання у всіх різний. Він може тривати місяць, а може й півроку, та тільки після нього можна по-справжньому відпустити минулі стосунки й відкритися до інших.

Надія помирає останньою: першою піде нервова система

Інколи ми покладаємо надії на поновлення стосунків після розриву. Мріємо, як знову будемо разом, та докладаємо титанічних зусиль, щоб усе виправити та почати спочатку. Однак чи ховається в таких надіях небезпека?

Питання, сподіватися на поновлення стосунків чи ні, — складне, стверджує Роман і ділиться варіантами розвитку подій.

Уявімо, що надія є. Найчастіше так трапляється, коли називають конкретну причину розриву, яку теоретично можна виправити.

Наприклад: я хочу розійтися, бо ти: випиваєш, не заробляєш, не турбуєшся про дітей, не будуєш зі мною емоційну близькість тощо.

Ти можеш показати, що здатен виправитися, і партнер може погодитися поновити стосунки, але жодних гарантій немає.

Тут є ризик, що ти вкладеш багато зусиль, роботи над собою, спроб виправитися чи змінитися, щоб повернути ці стосунки, але тобі скажуть, що цього недостатньо. В такому разі людина може потрапити у глибоку депресивну яму.

Як відпустити одне одного?

Нормально, коли люди розуміють, що далі їм не по дорозі. Це слід визнати й допомогти одне одному відпустити все хороше і погане, що було. Важливо все обговорити, щоб не лишилося відкритих знаків питання й марних надій.

Коли обидва партнери дійсно поводяться по-дорослому, то ухвалюють спільне рішення про розставання, — зазначив психолог.

Це найкращий варіант, бо психіка відразу переходить у стан сумування, горювання та прийняття того, що стосунки закінчилися.

Тож найекологічніший спосіб допомогти одне одному впоратися з розривом — обом взяти на себе відповідальність за рішення закінчити стосунки. Однак, додає Роман, його дуже рідко можна досягнути.

Інколи найкраще що можна зробити у стосунках — завершити їх. Ми розповіли про червоні прапорці у стосунках, які підказують, що варто йти.

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