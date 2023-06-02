Постійно зриваєшся на партнері(-ці)? Психологиня розповіла, чому ми це робимо та як знайти “екологічний” вихід емоцій

Над стосунками у парі треба завжди працювати. Щоб ці стосунки були міцними, із взаєморозумінням, повагою, треба відповідно ставитися до свого партнера. Через стрес люди можуть зриватися на своєму партнері, навіть якщо стараються працювати над стосунками.

Психологиня, ведуча Ранку у Великому Місті Юлія Зорій розповіла про складнощі у стосунках та як знайти “екологічний” вихід для емоцій.

Чому люди зриваються одне на одному

Юлія Зорій каже, що кожна людина періодично переживає стрес. Якщо його мало у житті, він не стає проблемою. Утім, високий рівень стресу має значний вплив на організм, який може проявлятися навіть фізично: головні болі, втрата апетиту, біль у шиї, спині, м’язах, важке дихання тощо.

Якщо говорити про психічні реакції, то через високий рівень стресу людині хочеться плакати, вона відчуває тривогу, втому та сум.

Психологиня каже, якщо не працювати над негативно емоцією, вона все одно знайде вихід. Часто цей вихід емоцій не “екологічний”. Ми починаємо зриватися на партнерах.

— Якщо це розуміють обидва партнери, і в певний момент рівень стресу в кожного зашкалює, тоді можна уникнути ситуації, коли люди зриваються одне на одному, — розповідає Юлія.

“Екологічний” вихід емоцій

Психологиня каже, якщо ти відчуваєш негативну емоцію, треба зрозуміти, яка це емоція та чому вона виникла. Коли ти ідентифікував(-ла) почуття, далі можна з ними працювати. Часто, за звичкою, люди починають сварку. Але після такого виходу емоцій ми почуваємося ще гірше. Тож Юлія Зорій радить перемкнутися на якусь фізичну активність.

— Відомо, що будь-яка фізична дія зменшує силу емоцій.

Тому якщо відчуваєш, що зараз злий(-а), готовий(-а) висваритися на чоловіка (жінку), то можна натомість піти помити посуд, поперекладати баночки-скляночки, поскладати одяг, поприсідати, — радить психологиня.

За її словами, кожен може зробити собі список справ, які допоможуть “екологічно” справлятися з негативними емоціями. Також можна зайнятися чимось у парі: прогулятися, приготувати їсти, вдвох зайнятися спортом тощо.

Коли ділитися переживаннями

Психологиня каже, що варто знати, коли ділитися хвилюваннями з партнером. Адже він (вона) може бути дуже емоційним(-ою) та сентиментальним(-ою), негативна новина може викликати сум та сльози. Тому тут немає універсальної поради, треба зважати на особливості характеру людини та стан, у якому вона перебуває.

— Якщо чоловік дуже втомлений, злий, чи в нього, до прикладу, почуття провини, пов’язане з війною, а в цей момент приходить жінка й починає жалітися про те, що в неї нічого не виходить, то зрозуміло, може виникнути певний дисонанс. І, звісно, вона має право на те, щоб її вислухали, — зазначає Юлія. Але у такій ситуації жінці краще піти до мами чи подруги, каже психологиня.

Часто чоловіки починають відчувати провину, коли бачать сльози жінки, тому це такий вихід емоцій теж не “найекологічніший”. Іноді ж жінці просто треба поплакати без розв’язання проблеми. Психологиня каже, що кожна людина сама відчуватиме момент, де у неї є дозвіл про все розказати, але може бути невдалий момент.

Чи може нашкодити спонтанний шлюб

На початку повномасштабної війни в Україні був весільний бум. Багато пар одружувалися лише після кількох місяців знайомства. Була багато скептичних думок щодо цього, адже люди не знають добре одне одного та можуть невдовзі розійтися.

Але кожні стосунки індивідуальні, усе залежить від того, на чому вони будуються: як пара бачить цінність своїх стосунків, наскільки вони приймають одне одного в парі, у якій ролі.

Важливішим є те, як пара налагодила зв’язок, чи вміє спільно вирішувати складні моменти, чути одне одного. Якщо це все є у стосунках, то не має різниці, скільки люди були разом до одруження.

Інколи буває так, що люди розходяться після 20 років шлюбу. Адже стосунки, як багаття — кожен має щось підкидати в нього, щоб горіло. Але важливо розуміти, навіщо ми це робимо. Якщо у парі є таке розуміння, це дуже добре.

Інколи за певний період стосунків люди розуміють, що не підходять одне одному, але щоразу сподіваються, що ситуацію можна виправити. Раніше ми розповідали про червоні прапорці у стосунках та як зрозуміти, що варто йти від партнера(-ки).

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