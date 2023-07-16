Прийняти та піти: чому іноді так важко завершити стосунки, які себе вичерпали

Стосунки — це річ, що має давати сил, крил за спиною, надихати та підтримувати, ставати чимось приємним та цінним для людини.

Однак буває так, що партнери віддаляються один від одного з різних причин. І якщо не знаходиться бажання та знань проговорити це, назріває неприємне липке рішення — закінчити стосунки.

Чому іноді нам дуже важко завершити стосунки, як зрозуміти, що кохання вичерпало себе і що робити у такій ситуації, розповіла психологиня Елена Архіпова.

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Чому нам важко завершити стосунки

Психологиня Елена Архіпова розповідає: до неї прийшла на сеанс пацієнтка, яка п’ять років чекала на покращення стосунків зі своїм коханим. Вона віддавала всю свою енергію, сили, час на стосунки, де партнер уже не був зацікавлений у продовженні та поглибленню почуттів.

Зрештою, їй було шкода завершити стосунки, в які вона вклала так багато ресурсів.

Так тривало б і далі, якби жінка не звернулася до психологині.

— Інколи наше життя нагадує вічну гру в казино, — зазначає Архіпова.

І буває так, що попри незгоди, крах у стосунках, на роботі чи в інших проектах — ми продовжуємо цю гру, очікуючи на омріяну нагороду, відплату.

— Ми сподіваємося “відігратися й виграти”, але натомість все більше втрачаємо: здоров’я, сил, енергії, — зазначає Архіпова.

І головне тут — зрозуміти, що краще вже не стане.

А далі — визнати те, що ти маєш збитки. Піти із цього “казино”, залишити негативний досвід позаду і йти до психотерапевта, — каже психологиня.

Звісно, покинути ту людину чи справу, яка раніше була важливою та цінною, дуже складно.

Але відкинувши від себе все те, що руйнувало тебе, ти зможеш відчинити двері для нових, кращих речей. Адже у психотерапії важливо розуміти, коли ситуація стає для тебе деструктивною, і вчасно йти з таких обставин.

Окрім такого випробовування, як завершення стосунків, на тебе може чекати ще одна небезпека: бажання все повернути. Які помилки ми робимо після розлучення і як собі допомогти, ми розповідали в нашому іншому матеріалі.

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