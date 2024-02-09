Документи для розлучення 2024: який перелік документів тобі потрібен

В Україні розірвати шлюб можна двома способами: шляхом подачі окремого провадження (коли подружжя подає спільну заяву) і через позовне провадження.
Завдяки останньому можна розлучитися, в разі якщо один із подружжя цього бажає. Для цього необхідно подати спеціальний позив. Які документи потрібні для розлучення 2024 — читай у матеріалі.
Часто бувають ситуації, коли подружжя не розлучається через спільних дітей. Однак коли ситуація критична, можна подати на розлучення в порядку окремого провадження. В такому разі тобі не потрібно багато разів відвідувати суд і державні установи. У суд необхідно занести:
У зазначеному договорі потрібно чітко прописати, з ким залишиться дитина після розлучення, яку допомогу надаватиме дитині батько або мати, який(-а) не житиме з нею, та яку братиме участь у її житті.
Це стосується не тільки проведеного спільного часу, а й матеріального забезпечення маляти.
Це стосується не тільки проведеного спільного часу, а й матеріального забезпечення маляти.
Важливо, що якщо твоїй дитині вже є 14 років, то вона самостійно може обрати, з ким їй жити після судового процесу.
Для того, щоб розірвати шлюб, тобі потрібно принести такі документи:
У Сімейному кодексі України (ч. 1 ст. 110) чітко прописаний механізм дій в такому разі. Чоловік або жінка, які наполягають на розлученні, мають піти до суду й написати позовну заяву про розлучення.
У такому разі для пришвидшення ходу справи можна залучитися підтримкою фахівця — того ж юриста або адвоката із сімейних справ. Суд розглядає такі випадки від одного до шести місяців.
Суд не може дати добро на розлучення, якщо дружина вагітна і не минув рік після народження малюка. Це прописано у ст. 110 Сімейного кодексу України. Однак тут теж є свої нюанси. Останній випадок можна оскаржити, якщо:
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