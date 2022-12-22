Пошук винного і токсичне прощання: хто винен у зраді і як на це впливає думка суспільства

Питання зради в стосунках і нескінченний пошук винних — предмет обговорень суспільства, медіа, будь-кого. А що як довірити цю справу самій парі та психологу? Хто винний у зраді в стосунках та як впливає суспільна думка, читай розбір експертки.

Хто винний у зраді і як на це може впливати думка суспільства

Експертка Гендеру в деталях Діана Андрусенко поділилась думками про те, що є зрадою в стосунках, чому так відбувається, як впливає суспільство на трактування зради і хто винен у цьому.

Зради стають приводом для яскравих обговорень, і винними традиційно вважають жінок. Та люди оминають ядро проблеми, тобто питання, хто зрадив і чому. Думка про те, що жінка поманить пальцем і чоловік побіжить за нею, побутує з усіх боків. Її підтримують як чоловіки, так і жінки.

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Вважається, що в усьому, що трапляється з парою, винні обоє. Щоправда, якщо зраджує жінка, суспільство не поспішає активно її захищати, — каже експертка Діана Андрусенко.

Щоб розібратися в зраді, необхідно зважити такі сторони:

Хто саме зрадив. Чому це відбулося. Не перекладати відповідальність. Визначити, чи можна розв’язати проблему адекватною розмовою. Якщо є бажання розійтись, зробити це мирно і без принижень

Якщо ти звинувачуєш того, кого зрадили, це може вплинути і на твого партнера. У нього (неї) можуть з’явитися думки про безкарність ходіння “наліво”.

Справжньою цінністю Андрусенко називає щирі стосунки, коли партнери кохають і поважають одне одного, планують майбутнє і вибирають бути разом. Триматися за стосунки, які цінує тільки один з вас, нелогічно й невигідно.

Кожна людина заслуговує на здорові й адекватні стосунки без зрад, емоційних гойдалок і тим паче насильства. Тому необхідно зважати на те, що відбувається в парі, аналізувати вчинки одне одного.

Якщо є проблема в стосунках, експертка радить обов’язково це обговорювати з партнером(-кою), а не тримати в собі.

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