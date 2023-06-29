Не соромся відмовляти у сексі: п’ять причин сказати “ні” своєму партнеру

Секс може бути приємним і приносити задоволення, але він також може бути складним і створювати проблеми, якщо не використовувати належний захист від захворювань, не зберігати конфіденційність або не поважати згоду і комфорт партнера.
Крім того, секс є особистим вибором, тож ти сміливо можеш відмовлятися, якщо відчуваєш, що не хочеш займатися коханням у цей момент. Детальніше про п’ять причин відмовити у сексі розповіли у виданні Elle.
У жодному разі не можна терпіти та мовчати, якщо ти відчуваєш хоча б найменший дискомфорт під час сексу. Інших варіантів немає. Не варто терпіти біль заради задоволення партнера.
Пам’ятай, що проблеми сексом не вирішуються. Якщо ти хочеш обговорити проблеми, що турбують, а партнер замість того, щоб вислухати, починає цілувати та намагається перевести усе на секс — не спокушайся.
Чесні розмови не менш важливі за якісний секс, тому запам’ятай: спочатку розв’язуємо питання, а потім — задоволення.
Чесні розмови не менш важливі за якісний секс, тому запам’ятай: спочатку розв’язуємо питання, а потім — задоволення.
Якщо твій партнер пропонує проекспериментувати, наприклад, секс утрьох, але ти відчуваєш, що не хочеш цього — одразу відмовляйся. І пам’ятай, ти не маєш відчувати сумніви чи провину за те, чого робити не хочеш.
Немає значення, скільки часу пройшло від першого побачення чи першого поцілунку. Ніщо не має тиснути на тебе, і ти сама маєш зрозуміти, що хочеш підпустити чоловіка ближче.
Ти маєш відчувати, що хочеш зайнятися сексом — і це головний критерій.
Ти маєш відчувати, що хочеш зайнятися сексом — і це головний критерій.
Навіть якщо твій партнер ідеальний у сексі, але маніпулює ним — тікай від нього та усіх, хто колись вдаватиметься до таких маніпуляцій. Наприклад, ти збираєшся на зустріч з подругами, а він заявляє, що або ти залишаєшся вдома, або наступний тиждень ви не займатиметеся сексом. Пам’ятай, що твоя свобода — найважливіша.
Раніше ми розповідали про секс-календар: як і навіщо планувати близькість.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!