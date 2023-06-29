Не соромся відмовляти у сексі: п’ять причин сказати “ні” своєму партнеру

Секс може бути приємним і приносити задоволення, але він також може бути складним і створювати проблеми, якщо не використовувати належний захист від захворювань, не зберігати конфіденційність або не поважати згоду і комфорт партнера.

Крім того, секс є особистим вибором, тож ти сміливо можеш відмовлятися, якщо відчуваєш, що не хочеш займатися коханням у цей момент. Детальніше про п’ять причин відмовити у сексі розповіли у виданні Elle.

П’ять причин сказати “ні” своєму партнеру

Ти відчуваєш біль під час сексу

У жодному разі не можна терпіти та мовчати, якщо ти відчуваєш хоча б найменший дискомфорт під час сексу. Інших варіантів немає. Не варто терпіти біль заради задоволення партнера.

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Коли ти хочеш обговорити проблеми

Пам’ятай, що проблеми сексом не вирішуються. Якщо ти хочеш обговорити проблеми, що турбують, а партнер замість того, щоб вислухати, починає цілувати та намагається перевести усе на секс — не спокушайся.

Чесні розмови не менш важливі за якісний секс, тому запам’ятай: спочатку розв’язуємо питання, а потім — задоволення.

Ти не готова до експериментів

Якщо твій партнер пропонує проекспериментувати, наприклад, секс утрьох, але ти відчуваєш, що не хочеш цього — одразу відмовляйся. І пам’ятай, ти не маєш відчувати сумніви чи провину за те, чого робити не хочеш.

Ти не готова до сексу

Немає значення, скільки часу пройшло від першого побачення чи першого поцілунку. Ніщо не має тиснути на тебе, і ти сама маєш зрозуміти, що хочеш підпустити чоловіка ближче.

Ти маєш відчувати, що хочеш зайнятися сексом — і це головний критерій.

Коли сексом маніпулюють

Навіть якщо твій партнер ідеальний у сексі, але маніпулює ним — тікай від нього та усіх, хто колись вдаватиметься до таких маніпуляцій. Наприклад, ти збираєшся на зустріч з подругами, а він заявляє, що або ти залишаєшся вдома, або наступний тиждень ви не займатиметеся сексом. Пам’ятай, що твоя свобода — найважливіша.

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