У центрі Києва 14 червня відбувся Марш Рівності — щорічна акція на підтримку прав ЛГБТК+ спільноти. Цього року в заході взяли участь понад 800 осіб — більше, ніж торік.

Учасники пройшли ходою вулицями Богдана Хмельницького та Євгена Чикаленка. Серед присутніх були представники мистецьких і громадських кіл, військові, іноземні дипломати, а також активна молодь з різних міст України — зокрема, Харкова та Запоріжжя.

Вокалістка гурту Kazka Олександра Заріцька виконала державний гімн України. Серед відомих учасників були продюсер Володимир Завадюк та посолка Канади в Україні Наталка Цмоць.

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Перед початком акції у центрі столиці посилили заходи безпеки: поліція частково перекрила вулицю Богдана Хмельницького, а станцію метро Театральна тимчасово закрили на вхід і вихід.

Марш супроводжували гасла: Наша традиція — це свобода, Права не дають — права беруть, Бунтуй, кохай, права не віддавай. Учасники закликали державу звернути увагу на права ЛГБТ-людей, зокрема — захист від насильства та ухвалення закону про цивільні партнерства.

Марш Рівності-2025: столиця вийшла на підтримку ЛГБТ+ / 3 Фотографії

Фото: телеканал Суспільне

Після завершення ходи організатори закликали учасників оперативно покинути місце збору та прибрати символіку перед спуском у метро — задля безпеки.

Пізніше на місці проведення Маршу з’явилися його противники з банерами на кшталт: Хода на захист сім’ї, дітей та України та Всі разом — всі за сім’ю.

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