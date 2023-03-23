Двічі в одну річку не ввійдеш, або які помилки після розлучення ми робимо

Стосунки з людьми — складна тема, яка присутня у житті кожного. Чи це романтичний зв’язок, чи близькі дружні зносини — людині завжди потрібна людина: її підтримка та турбота.

Проте інколи життя розводить нас різними стежками. У таких випадках треба вміти завершити стосунки мудро та з мінімальним болем для один одного.

Які шість помилок допускають люди під час розірвання стосунків — розповіла доктор психології Дженніс Вільхауер.

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За словами психологині, найчастіше такі помилки виникають через низьку самооцінку та невпевненість у майбутньому. Проте ці думки однозначно варто гнати геть від себе.

Думати, що не знайдеш когось кращого

Звісно, стосунки обривають не просто так: у поведінці кожного з нас є речі, які прямо чи опосередковано впливають на стосунки з іншими людьми.

Проте варто пам’ятати, що завершуються романтичні через тандем обох. Тож замість того, аби у всьому звинувачувати себе та переконуватися, що інші чоловіки чи жінки не звертатимуть на тебе увагу — намагайся зрозуміти причину цих думок та пропрацювати їх.

Так ти однозначно підвищиш власну самооцінку, а на додачу зрозумієш, яких помилок припускався/припускалася у спілкуванні з колишнім партнером чи партнеркою.

Думати, що ти приречений/приречена на самотність

Те, що пара розійшлася своїми шляхами зовсім не означає, що ці люди не гідні бути в інших стосунках. Адже кожен фініш це, по суті, старт — на цьому етапі партнери навчилися чомусь новому і готові до самостійної дороги у майбутньому.

Думки про приреченість на самотність — самоустановка, яка може зіграти з тобою злий жарт. Краще не говорити та не думати так, а розвиватися, прагнути нового і вчитися цьому.

Якщо ж тобі важко усвідомити, що ти — прекрасний/прекрасна, тоді виконай просту вправу:

Візьми аркуш паперу;

На ньому напиши усі свої переваги як людини та як партнера, опиши риси характеру;

Перечитай цей список;

Кожного тижня можеш доповнювати його тим, що, на твою думку, розвинене в тобі найкраще. Спостерігай за собою і виокремлюй ті речі, які люблять та поважають інші.

Давай поговоримо?

Іншими словами, це потяг до постійного з’ясування стосунків, бажання драми та доказати все.

Насправді це — найпоширеніша помилка серед пар, оскільки після розриву вже насправді немає про що говорити.

Спроби отримати відповіді від когось, хто недостатньо зрілий для стосунків, викличуть, швидше за все, ще більше болю та драми, — каже Дженніс.

Замість цього краще сфокусуватися на собі та на нових друзях, знайомствах, подорожах.

Дружба з колишніми

Часто можна почути фразу: “Ми розійшлися друзями”. Насправді досить важко уявити, що обоє людей спочатку кохали одне одного, а потім обоє розлюбили.

Ймовірно, за такою формою стосунків залишається страх розірвати зв’язок назавжди.

— Дружба в такій ситуації справді можлива, але не одразу. Спочатку потрібно буде позбутися болю і навчитися жити без цієї людини у вашому житті. На це знадобиться багато часу, — пояснює експертка.

Тож якщо є бажання товаришувати після розриву, для початку варто повністю розв’язати будь-які зв’язки на кілька місяців. Лише тоді, коли романтичні стосунки згаснуть, можна починати будувати нові, дружні зносини.

Обов’язково варто прислухатися до себе: чи комфортна насправді тобі ця дружба?

Завжди було щось погане

Після розриву наш мозок намагається залікувати рани теплими, гарними спогадами. Та інколи такі дії можуть стати пасткою, коли ти забуваєш всі погані моменти й намагаєшся повернути стосунки.

Для того, щоб відпустити ситуацію назавжди, достатньо буде згадати та записати всі негативні моменти, які були у парі. Перечитавши їх, у тебе навряд чи виникне бажання щось продовжувати.

Стежити за життям одне одного

Соціальні мережі — найпростіший спосіб дізнатися про життя тієї чи іншої людини більше подробиць.

Якби це банально не звучало, та не варто стежити за життям колишніх: це принесе лише біль та розчарування.

На заваді стосункам завжди може стати не лише стороння особа, а й ситуація навколо. Чому люди розходяться під час війни та як пережити такий досвід — ми розповідали раніше.

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