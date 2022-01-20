Разом проти насилля: все, що ти маєш знати про Стамбульську конвенцію

Протягом багатьох століть насилля в родині було нормою. Вважалося абсолютно нормальним виховувати дітей паском, а кулаками вирішувати конфлікт із дружиною.

На щастя, останнім часом ситуація змінюється на краще.

В Україні все більших масштабів набуває боротьба з домашнім насиллям. Цьому надають великого розголосу. Насиллю намагаються запобігти.

Стамбульська конвенція є одним із таких превентивних засобів.

Україна ще 2011 року підписала конвенцію, але досі не ратифікувала, саме тому громадські організації активно закликають владу це зробити.

Про цю міжнародну угоду Ради Європи проти насильства щодо жінок та насильства в сім’ї розповідає на свої сторінці у Facebook Ла Страда-Україна.⠀

Стамбульська конвенція

Стамбульська конвенція закріплює цілу низку стандартів щодо захисту постраждалих.

Наприклад, це такі стандарти, як:

інформування постраждалих про наявні правові засоби захисту та доступні служби підтримки, яке має здійснюватися зрозумілою для них мовою;

створення загальних та спеціалізованих служб підтримки;

створення притулків — доступних та в достатній кількості (одне місце на десять тисяч населення);

створення кризових центрів (або консультативних центрів) для постраждалих від згвалтування та сексуального насильства — також доступних та в достатній кількості (один центр на 200 тисяч населення);

створення гарячих ліній;

за можливості, розміщення різних служб захисту та підтримки в тих самих приміщеннях тощо.

Більшість із вищенаведених стандартів знайшли відображення в українському законодавстві.

— Винятком є хіба що стандарт створення спеціалізованих служб для постраждалих від сексуального насильства.

Проблеми, з якими стикаються постраждалі

Організація розповідає, що найбільшою проблемою є те, що деякі положення конвенції важко реалізувати на практиці.

Наприклад, притулки для постраждалих існують, але кількість місць у них недостатня.

Не у всіх маленьких містах та селах є такі притулки, а також низький рівень інформування населення про засоби захисту від домашнього насилля.

Якщо постраждалою особою є іноземець, то далеко не завжди залучаються перекладачі і, як результат, особа не може отримати належної інформації та допомоги.

Чому необхідна ратифікація конвенції в Україні

Ратифікація Конвенції — це зобов’язання ефективно реалізувати закладені у ній стандарти.

Також Ла Страда каже, що, на відміну від Стамбульської конвенції, яка є цілісним документом, в якому наведено перелік видів гендерно зумовленого насильства, в законодавстві України такого переліку не закріплено.

Тобто не конкретизовано, які саме правопорушення мають розглядатись, як насильство за ознакою статі.

За домашнє насильство суд може винести кривднику обмежувальний припис.

Але мало хто знає, що цей припис виноситься і за насильство за ознакою статті.

Ще однією прогалиною у впровадженні стандартів Стамбульської конвенції в українському законодавстві є те, що досі не криміналізовано сексуальні домагання та сталкінг.

— Саме ці види гендерно зумовленого насильства є одними з найпоширеніших в Україні (поступаючись лише домашньому насильству).

Стамбульська конвенція є цілісним документом. Її ратифікація означає більш уважне ставлення до впровадження всієї системи норм конвенції.

Тож на своїй сторінці у Facebook організація збирає голоси для підписання петиції. Це можеш зробити й ти. Це дуже легко. Давай разом боротися проти насилля в нашій країні.

Не треба терпіти насилля, від нього треба тікати. Раніше ми розповідали про те, що таке шелтери та куди можна втекти від домашнього насилля.