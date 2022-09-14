Що таке деструктивні стосунки? Розповідаємо, які вони бувають та як розпізнати

Які бувають види деструктивних стосунків? Про це розповіли психіатри Євгеній Янович та Спартак Суббота в YouTube-проекті Подкаст терапія. Усе найцікавіше дізнавайся в нашому матеріалі детальніше.

Види деструктивних стосунків

У світі майже немає здорових стосунків! Про це заявив лікар-психіатр та кандидат психологічних наук Спартак Суббота. Проте він також розповів про види деструктивних стосунків.

Деструктивні — це такі, в яких хтось із пари або обидва страждають на постійній основі. Найпоширенішим прикладом таких стосунків є співзалежні. Експерти пояснили, як виявити деструктивні стосунки.

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Співзалежність у стосунках — це вторинна вигода у стосунках із залежною людиною. Наприклад, жінка відчуває значимість та безпеку поряд із людиною, в якої є алкогольна залежність, — розповідає Спартак.

Це відбувається тому, що один із партнерів реалізовує себе як рятівника. У цьому випадку жінка стала співзалежною, бо має вторинну вигоду від залежності свого чоловіка.

Психіатри Євгеній Янович та Спартак Суббота.

Як розпізнати деструктивні стосунки

У деструктивних стосунках часто лунають фрази: “Хто, якщо не я?” або “Ти без мене нічого не зможеш”.

Зазвичай співзалежний партнер жаліється на ситуацію, але й не хоче, щоб людина поряд вилікувалась від залежності.

Що таке симбіотичні стосунки

Симбіотичні стосунки — це ще один поширений вид деструктивних взаємин. Говорячи простіше, це історія про “дві половинки одного цілого”.

За таким сценарієм злиття та невідокремленості людина почувається залежною від іншої та не може бути самостійною у стосунках.

Люди у симбіотичних стосунках не знають, як дати собі раду без іншої людини та почуттів до неї. Це той тип людей, які з одних стосунків одразу переходять в інші і не мають часового люфту, коли їм може бути комфортно наодинці.

Але що робити, якщо ти перебуваєш саме у таких стосунках? Дізнавайся в повному випуску проекту Подкаст терапія Євгенія Яновича та Спартака Субботи за посиланням.

Раніше ми розповідали, як почати нові стосунки після розставання.

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