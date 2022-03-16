Я кохав тебе до війни й скажу це в День перемоги — що відбувається із почуттям любові під час війни

Почуття любові характерне бажанням проводити якнайбільше часу з рідними людьми, підтримувати, допомагати їм та робити приємнощі. Від цього ми й самі отримуємо позитивні емоції.

Любов — це про довіру, почуття симпатії, зацікавленість в іншій людині, про бажання казати та чути приємні слова й надавати емоційну та фізичну допомогу. Але що відбувається з нашими почуттями та бажаннями, коли на них впливає таке деструктивне явище, як війна?

У період війни функції організму зводяться лише до одного — ми стаємо більш чутливими до зовнішніх звуків, запахів та зорових подразників.

Усі інші почуття та емоції відходять на другий план.

Ми почуваємо лише відчуженість одне від одного, а спроби щось налагодити тільки більше дратують та втомлюють, бо ці проблеми уже не здаються важливими.

Але чому ж тоді любов врятує світ?

Любов — це не лише про пристрасть. Варто пам’ятати, що любов пов’язана з нашими цінностями, які під час війни сприймаються гостріше. Життя мирного населення перебуває у постійній невизначеності та напрузі.

Кохання — це ледь не єдине, що може забезпечити нас бодай мінімальним відчуттям стабільності та контролю.

У цьому разі любов створює наш маленький світ із відчуттям довіри та внутрішньої опори. Це додає сили та бажання рухатись далі, наснаги до боротьби й мотивації під час перебіжок до бомбосховищ.

А ще любов — це відповідальність. Загострення почуття любові активує і бажання бути корисним для інших людей, спонукає нас турбуватися про рідних.

Війна загострює наше відчуття моменту.

Згадайте, чи бувало у вас за останні 20 днів відчуття страху про завтрашній день: настане він чи ні? Ось воно — усвідомлення того, що завтра може не настати й ми можемо не встигнути полюбити і… пожити.

Одруження у період війни — це нагадування собі самому, що нормальне життя скоро повернеться, а війна мине. Такі вчинки також свідчать про бажання сповістити: ми почували любов і до війни і готові казати це одне одному й після перемоги.

У відмінний від спокійного життя період з’являються й нові форми прояву любові:

“як ти?”, “тихо?”, “одягайся тепліше в укриття”;

смайлик у повідомленні;

лагідне кодове слово, яке розуміє тільки кохана людина;

пошук зустрічей;

обійми й поцілунки за першої нагоди;

дзвінки — набагато більше, ніж зазвичай;

чашка гарячого чаю/кави для коханої/коханого;

жарти про рашистів.

Раніше ми розповідали, як поводитися з рідними в стресовій ситуації.