Сімейні стосунки

Я кохав тебе до війни й скажу це в День перемоги — що відбувається із почуттям любові під час війни

Вікторія Мельник, практикантка сайту 16 Березня 2022, 19:00
Кохання - чому важливо зберегти почуття під час війни
Фото: Unsplash

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