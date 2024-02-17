Усе починається змалечку. Як ми обираємо партнера(-ку) для стосунків та що на це впливає

Початковий досвід міжособистісної взаємодії в дитинстві закладає фундамент для майбутніх стосунків. Від найперших моментів життя, взаємодії з найближчими дорослими не тільки формують наші перші емоційні зв’язки, але й покладають основу для того, як ми будемо обирати партнерів у дорослому житті. Детальніше про це розповіла психоаналітикиня Ольга Корбут для видання WoMo.

Як ми обираємо партнера(-ку)

Для початку уявімо малюка, що вперше взаємодіє з оточенням. Турбота про нього лягає на плечі рідних — батьків, бабусі чи дідуся, опікунів або ж інших важливих людей у його житті.

Спостерігаючи за ними, він переживає емоції, які відкладаються у його свідомості у вигляді яскравих зображень або відчуттів.

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Як наслідок, це створює внутрішні образи — психічні відбитки взаємодії з людьми, що лягають в основу наших майбутніх стосунків.

Важливо також зазначити, що ці образи можуть бути різноманітними і не завжди приємними. Наприклад, можна розглянути випадок чоловіка, який несвідомо обирає в партнерки холодну й емоційно віддалену жінку, оскільки він не знайомий з іншим типом відносин. Це, можливо, через дистанційну поведінку своєї матері в дитинстві.

Тож, коли ми стикаємося зі вже знайомою поведінкою у дорослому житті — вона здається єдиним правильним варіантом для людини.

Однак людська психіка є надзвичайно складною, і вибір партнера не завжди відбувається настільки прямолінійно та закономірно.

Часто наші відносини складаються з такого собі набору ідентифікацій з різними важливими особами, яких ми зустрічаємо протягом життя.

Як правило, основний вплив на нас мають ті, хто був поруч до нашого шестирічного віку, — зазначає психоаналітикиня.

Однак ситуація ускладнюється, коли батьки подають різні моделі поведінки. Приміром, як у випадку з люблячим, але часто відсутнім батьком і матір’ю, близькою фізично, але тією, що не була залученою до виховання дитини.

Ольга Корбут каже, що ми часто шукаємо в партнерах певні риси або емоційні характеристики, намагаючись “зібрати” ідеального партнера з фрагментів різних людей.

Важливо розуміти, що внутрішні образи можуть змінюватися під впливом зовнішніх чинників. Тож стабільні та тривалі стосунки можуть виправити пошкоджені внутрішні об’єкти. Але початок змін лежить у самопізнанні, тож важливо звертати увагу на власні емоції та вибори. І якщо тобі складно робити це самостійно — не зайвим буде звернутися до спеціаліста за допомогою.

Раніше ми розповідали, чи можна одночасно любити кількох людей.

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