Як почати нові стосунки після розставання: поради, які ти маєш спробувати

Після довгих років самотнього життя, як і після розриву тривалих відносин, досить важко зважитися на створення чогось нового. Особливо це здається недоречним у наш час — коли кохання стоїть не на першому місці у людей.
Та насправді, почуття любові та турботи до когось допомагає загостити реакцію на небезпеку, розвиває емпатію та й, банально, дає можливість деколи перепочити.
Але що робити, якщо боїшся заводити нові стосунки або й узагалі не знаєш, як правильно починати їх з людиною? Наступні рекомендації допоможуть тобі подолати сумніви та тривожність, які виникають перед вступом у нові стосунки.
Існує безліч книг про те, як зав’язати розмову, зачарувати співрозмовника та викликати в нього інтерес. Проте справжні стосунки завжди ґрунтуються на відкритості.
Однак послаблення захисту — останнє, на що зважиться тривожна людина. Бути щирим — означає подолати страх перед незнайомою людиною й дозволити їй дізнатися про твої думки та переживання.
Однак послаблення захисту — останнє, на що зважиться тривожна людина. Бути щирим — означає подолати страх перед незнайомою людиною й дозволити їй дізнатися про твої думки та переживання.
В реальності досить просто говорити людям про те, що ти насправді думаєш та відчуваєш. Це допомагає іншим побачити, що для тебе є цінним і важливим.
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Може виникнути припущення, що партнер помічає лише наші помилки та недоліки. Насправді це не так, ба більше: партнер, найімовірніше, хвилюється не менше.
Саме тривога змушує звертати увагу переважно на негативні сторони спілкування або взагалі надумувати їх на порожньому місці. А отже, існує ризик потрапити в полон своїх страхів та забобонів.
Для того, щоб вийти з цього хибного кола, потрібно зміцнювати почуття власної гідності.
Для того, щоб вийти з цього хибного кола, потрібно зміцнювати почуття власної гідності.
Якщо ти задоволений/задоволена собою, цінуєш себе і приймаєш свій життєвий досвід як належне, то ймовірність того, що ти займатимешся “самоїдством”, буде занадто мала.
Саме приборкання внутрішнього критика допоможе тобі діяти більш розкуто.
Особливістю такого стилю мислення є схильність зводити будь-яку негативну ситуацію в розряд стихійного лиха.
Ми або думаємо, що може статися, або знову і знову переживаємо ситуації з минулого. Все це забирає сили та заважає діяти. Альтернатива такому блуканню розуму — усвідомлення.
Потрібно ловити себе в моменті: жити тут і зараз, усвідомлюючи це. Усі страхи, як правило, виникають від думок про жахливе у майбутньому: про те, як подолати страх майбутнього, ми розповідали раніше.
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