Як почати нові стосунки після розставання: поради, які ти маєш спробувати

Після довгих років самотнього життя, як і після розриву тривалих відносин, досить важко зважитися на створення чогось нового. Особливо це здається недоречним у наш час — коли кохання стоїть не на першому місці у людей.

Та насправді, почуття любові та турботи до когось допомагає загостити реакцію на небезпеку, розвиває емпатію та й, банально, дає можливість деколи перепочити.

Але що робити, якщо боїшся заводити нові стосунки або й узагалі не знаєш, як правильно починати їх з людиною? Наступні рекомендації допоможуть тобі подолати сумніви та тривожність, які виникають перед вступом у нові стосунки.

Практикуй щирість

Тривожність та закритість заважає ділитися переживаннями.

Існує безліч книг про те, як зав’язати розмову, зачарувати співрозмовника та викликати в нього інтерес. Проте справжні стосунки завжди ґрунтуються на відкритості.

Однак послаблення захисту — останнє, на що зважиться тривожна людина. Бути щирим — означає подолати страх перед незнайомою людиною й дозволити їй дізнатися про твої думки та переживання.

В реальності досить просто говорити людям про те, що ти насправді думаєш та відчуваєш. Це допомагає іншим побачити, що для тебе є цінним і важливим.

Борися зі страхом осуду

Підвищена тривожність змушує переоцінювати прискіпливість партнера. Якщо щось йде не так, ми машинально звинувачуємо себе.

Може виникнути припущення, що партнер помічає лише наші помилки та недоліки. Насправді це не так, ба більше: партнер, найімовірніше, хвилюється не менше.

Знайди внутрішню цінність

Здається, коли ми насторожені, то правильно реагуємо на поведінку інших людей. Однак це не завжди так.

Саме тривога змушує звертати увагу переважно на негативні сторони спілкування або взагалі надумувати їх на порожньому місці. А отже, існує ризик потрапити в полон своїх страхів та забобонів.

Для того, щоб вийти з цього хибного кола, потрібно зміцнювати почуття власної гідності.

Якщо ти задоволений/задоволена собою, цінуєш себе і приймаєш свій життєвий досвід як належне, то ймовірність того, що ти займатимешся “самоїдством”, буде занадто мала.

Саме приборкання внутрішнього критика допоможе тобі діяти більш розкуто.

Уникай катастрофічного мислення

Особливістю такого стилю мислення є схильність зводити будь-яку негативну ситуацію в розряд стихійного лиха.

Спробуй абстрагуватися від того, що відбувається в голові, та того, що говорить внутрішній голос.

Згадай, що страх, як кажуть, має великі очі. Він спотворює загрози та відтворює в уяві лише негативні варіанти розвитку подій.

Запиши думки, які викликає перспектива нового побачення, та проаналізуй те, наскільки вони реалістичні.

Розвивай емоційну свідомість

Ми або думаємо, що може статися, або знову і знову переживаємо ситуації з минулого. Все це забирає сили та заважає діяти. Альтернатива такому блуканню розуму — усвідомлення.

Потрібно ловити себе в моменті: жити тут і зараз, усвідомлюючи це. Усі страхи, як правило, виникають від думок про жахливе у майбутньому: про те, як подолати страх майбутнього, ми розповідали раніше.

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