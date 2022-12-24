Сваримося й не чуємо одне одного! Як подолати кризу в стосунках

Стосунки — це не лише кохання та пристрасть. Це щоденна робота, взаємоповага та вміння вислухати й зрозуміти почуття одне одного.

Без цього рано чи пізно у кожні стосунки прийде криза. Добре, що всього можна навчитися, треба лише сильне бажання обох партнерів побудувати здорові стосунки.

Психологиня та сексологиня Альона Щербань розповіла 24 каналу прості техніки, які допоможуть порозумітися, врятувати стосунки та закохатися в партнера знову.

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Як виникають кризи

У криз є багато причин, та на самому початку це банальне непорозуміння. Люди зіштовхуються з першими побутовими проблемами або партнер не відповідає уявленням. В такому разі є три варіанти розвитку подій:

Промовчати й ковтнути образу, що призве до фрустрації та пригнічення. Посваритися та розійтися. Попрацювати й знайти спільне рішення.

Якщо один із партнерів не готовий слухати й чути, шукати компроміси, то такі стосунки приречені на провал, розповідає психологиня.

Бути почутим(-ою): техніки порозуміння

Я-повідомлення

Часто ми не чуємо партнера або не сприймаємо його почуття тому, що він висловлює переживання у формі претензій. До прикладу, формулювання “ти не помив(-ла) посуд” звучить як претензія.

Спробуй змінити форму таких висловлювань на я-повідомлення: “Я хочу, щоб була чистота” тощо. Так ти просто висловлюєш суть проблеми та свої бажання, не провокуючи конфлікт.

Метод п’яти хвилин

Часто під час сварки нам важливо донести свої погляди та почуття, а не почути іншого. В будь-яких стосунках нам дуже важливо бути почутими. Щоб навчитися цього, можна скористатися методикою п’яти хвилин. Її суть проста:

Один із партнерів ставить таймер на п’ять хвилин і говорить. Перебивати його заборонено. Коли час закінчиться, інший партнер так само ставить таймер на п’ять хвилин і висловлює свої емоції.

Важливо не звинувачувати партнера доріканнями, що він зробив щось не так. Краще розповісти, що ти відчуваєш, як ти хочеш і бачиш. Дозволь побачити твій світ.

План — це завжди добре

Оскільки на початку спільного життя більшість конфліктів виникають через побут, то можна вирішити це, поділивши певні обов’язки.

Звісно, обов’язки можна делегувати й мінятися ними, все це обговорюється. Однак кожен має розуміти, за що він відповідальний і що має зробити.

Переконтакт: познайомитись ближче

Це звучить банально, однак рятує від розчарувань у майбутньому. Якщо ти хочеш будувати з партнером спільне майбутнє, слід поцікавитися, яким його бачить він.

Цілком може трапитися таке, що ви не хочете рухатися в один бік або не зможете задовольнити бажання іншого. Якщо цінності та прагнення збігаються, можна заново закохатися в людину.

Часто можна навіть не помітити, як звичайні звички поступово руйнують стосунки. Ми розповіли про п’ять руйнівних звичок для стосунків, перевір, чи ти так не робиш.

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